THE GREAT CHALLENGE/ Su Cielo il film con William Belle, Chau Belle Dinh, alla regia Julien Serie (oggi, 23 febbraio 2017)

THE GREAT CHALLENGE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: IL CAST - The Great Challenge, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 23 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione The Great Challenge – I figli del vento (titolo originale Les Fils du vent), realizzata nel 2004 in Francia da Yves Marmion per la regia di Julien Serie. Nel cast sono presenti William Belle, Chau Belle Dinh, Malik Diouf, Yann Hnautra e Guylan N’Guba Boyeke. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE GREAT CHALLENGE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra le vicende di un gruppo di Yamakasi che grazie alla propria passione per il Parkour ed ossia uno sport alquanto sui generis che consiste in acrobazie pericolose e vertiginose con voli dai tetti di edifici molto alti, decidono di avviarsi in un’impresa sensazionale. Gli Yamakasi sono sette atleti, bravissimi acrobati con delle straordinarie e particolari doti fisiche. Questi decidono di aprire una scuola in Thailandia dove poter insegnare proprio ai giovani ragazzi questo sport particolare e al tempo stesso rivoluzionario. Giungono allora a Bangkok e qui si rendono immediatamente conto che le loro idee purtroppo non trovano un terreno fertile, in quanto a spopolare tra la popolazione è un antico astio e una guerra violenta tra le Triadi cinesi e la Yakuza giapponese. Qui il gruppo degli Yamakasi si trova ad entrare in conflitto con le due pericolose ed allo stesso tempo potenti organizzazioni che in qualche modo impediscono loro di insegnare il Parkour che in realtà per loro oltre ad essere uno sport è proprio un modo di vivere la realtà e la quotidianità ed affrontare i problemi della vita. Grazie a questo sport il gruppo degli Yamakasi ha imparato a superare le difficoltà grazie soprattutto all’esercizio fisico, inoltre il Parkour fa prendere coscienza dei propri limiti e delle proprie paure rispetto anche all’ambiente che lo circonda. Gli Yamakasi quindi non devono vedersela solo con la faida tra le due fazioni opposte ma anche con una banda al cui capo c’è una giovane donna ribelle di nome Tsu (Elodie Yung) e suo fratello Kien (Chau Belle Dinh) con cui il gruppo degli Yamakasi si trova costretto a dover collaborare.

