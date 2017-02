THE GREAT WALL/ Al cinema il film diretto da Zhang Yimou con Matt Damon, Willem Dafoe e Pedro Pascal (oggi, 23 febbraio 2017)

THE GREAT WALL, IL FILM IN USCITA AL CINEMA OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - The great wall, la pellicola in uscita al cinema oggi, giovedì 23 febbraio 2017, traducibile in italiano in "La grande muraglia", è stata diretta dal cinese Zhang Yimou e scritta da Max Brooks ed è stata prodotta in collaborazione con gli Stati Uniti. Nel cast figura Matt Damon nelle vesti di protagonista, mentre un ruolo da comprimario è rivestito da Willem Dafoe e Pedro Pascal. Le riprese del film sono state quasi interamente realizzate nel territorio della città-provincia di Tsingtao, in Cina, e completate nel 2015. Il grande cineasta cinese Zhang Yimou, popolarissimo in patria ma ritenuto un grande regista anche in Occidente, produce con The great wall il suo primo film da regista in lingua inglese, in una sorta di tentativo di affacciarsi ad Hollywood nella fase finale della sua lunga carriera. Per farlo, il regista nativo di Xian si è affidato ad interpreti già affermati in America come Damon e Dafoe, ma anche ad attori di affidamento come Andy Lau e Eddie Peng. Matt Damon è sembrato, almeno nelle prime immagini del trailer, calatosi bene nello scenario mitologico e nel carisma di un eroe leggendario affidatogli in questo film. L'attore hollywoodiano è lontano dagli anni della trilogia di The bourne, motivo per cui le spettacolari scene di azione lasciano il posto ad un personaggio più serioso e solido dal punto di vista del temperamento. Importanti le dichiarazioni di Matt Damon, a cui è stato chiesto un'opinione sull'attualità dei muri in confronto all'epoca della muraglia cinese con evidenti riferimenti alla politica del neo-presidente Donald Trump. L'attore statunitense ha risposto dicendo che è impensabile costruire un muro per gli stessi scopi in cui fu eretta la muraglia, che fu costruita in tempi di guerra come difesa colossale. Sulla stessa lunghezza d'onda possono essere lette le parole del regista Yimou e di Pedro Pascal, attore di origini cilene resosi noto per la sua parte in Narcos e Il trono di spade. Ma scopriamo adesso in breve, la trama del film.

THE GREAT WALL, IL FILM IN USCITA AL CINEMA OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Come il titolo lascia intuire, le vicende si svolgono intorno alla grande muraglia cinese, dove un gruppo di valorosi uomini scelti viene incaricato di difendere l'umanità durante la costruzione del celebre monumento. Mito e varie leggende si intrecciano in questa pellicola nella narrazione delle gesta di questi uomini, che si arroccano nei pressi della muraglia usandone le fortezze come difesa da creature misteriose che minacciano tutta l'umanità. Sono queste le poche informazioni rese note sulla trama, dato che il film è stato trasmesso fino ad ora soltanto in Oriente, dove è stato prodotto e dove naturalmente è stato rilasciato già ufficialmente.

