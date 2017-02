THE ORIGINALS 3/ Anticipazioni puntata 23 febbraio 2017: Aurora rapisce Freya? Klaus la mura viva

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 23 febbraio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il 13°, dal titolo "Sepolta viva". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Aya (Tracy Ifeachor) prende il controllo della Strige al posto di Tristan (Oliver Ackland), ma non si fida dei vampiri. Richiede infatti alla Sorellanza di scrutare nei loro cuori per scoprire chi è fedele alla causa, fra cui anche Marcel (Charles Michael Davis). Elijah (Daniel Gillies) cerca invece di convincere il fratello a scoprire qualcosa di più sulla maledizione che li riguarda, ma Klaus (Joseph Morgan) crede che ormai abbiano risolto tutto dato che Tristan è stato eliminato. In seguito, Hayley (Phoebe Tonkin) chiede ai due fratelli di ritornare a vivere alla villa, mentre Aya rivela ad Elijah di sapere dove potrà trovare un'arma in grado di uccidere gli Originali, in modo che possa distruggerla prima che sia troppo tardi. Intanto, Davina (Danielle Campbell) è sempre più isolata dalla Congrefga e le altre streghe evitano persino di parlarle. Aya la raggiunge mentre sta passeggiando con Josh (Steven Krueger) e la invita all'interno della Sorellanza, il gruppo di streghe sotto il controllo della Strige. Le rivela inoltre di conoscere un incantesimo potente con cui potrebbe far ritornare Kol (Nathaniel Buzolic) nel mondo reale. Klaus invece cerca di insegnare a Cami (Leah Pipes) come gestire la sua nuova natura, ma la vampira dimostra di essere senza freni, anche se l'Ibrido afferma di fare tutto per evitare che compia i suoi stessi errori. Dopo un bacio mancato l'ex terapeuta lo stordisce e fugge. Nello stesso momento, Aya presenta Ariane (Haley Ramm) ad Elijah, una strega della Sorellanza che entra nella mente dell'Originale e vede il suo passato. Infine, gli rivela che lui ed i suoi fratelli verranno uccisi da un cavallo bianco. Per capire come agire, Davina decide di incontrare Kol sul piano astrale, ma il fidanzato la mette in guardia sulle reali intenzioni della Sorellanza. Ritiene infatti che la magia della Strige sia oscura e le consiglia di non fidarsi della Sorellanza. Quella sera, Cami usa la compulsione su Kinney (Jason Dohring) per ottenere gli oggetti magici dello zio, ma Klaus glieli sottrae e finiscono per litigare. L'Ibrido crede che potrebbe farsi del male ed anche morire, visto che non può governare il loro potere, ma accetta comunque di consegnargliele una metà. Mentre si trova ancora sul piano ancestrale, gli Antichi attaccano Davina ed infine anche Kol, che a quel punto si trova in pericolo. Ariane però inteviene per proteggerla e la riporta nel mondo reale, riuscendo a convincerla ad unirsi alla sua schierna nel tentativo di salvare Kol dagli Antenati. Dopo aver parlato con Hayley, che le manifesta il proprio dolore per la perdita del marito, Cami sembra finalmente capire quale strada da seguire. Non appena Klaus scopre che l'arma che potrebbe ucciderlo è il cavallo intagliato nella quercia bianca che ha donato, da bambino, alla sorella, scopre che l'oggetto è in mano a Cami. La vampira intende inoltre sfruttarlo a proprio vantaggio.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 23 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 13 "SEPOLTA VIVA" - Klaus è determinato a ritrovare Aurora ad ogni costo, soprattutto ora che possiede l'arma in grado di sterminare gli Originali. Freya però non riesce a sfruttare la propria magia per localizzarla, dato che la strega che Aurora ha ucciso è riuscita a lanciare un incantesimo di protezione. Intanto, Davina cerca un modo per sciogliere il legame che unisce i Mikaelson alle stirpi di vampiri che hanno creato, in modo che quest'ultimi riescano a salvarsi. Capisce tuttavia che manca un particolare nel rituale estremamente importante, ma scoprirà che si tratta del cuore di Hayley. Klaus ed Elijah scoprono invece che Aurora è riuscita a rapire Freya ed ha lasciato loro un messaggio con cui li invita a raggiungerla nella foresta. Quando scopriranno che cosa accadrà ad Hayley, intuiscono di poter sfruttare invece il cuore di Jackson. Nel frattempo, Aya entra in contatto con Aurora e le propone di unire le forze per eliminare gli Originali.

