THE VAMPIRE DIARIES 7/ Anticipazioni puntata 23 febbraio 2017: la nascita delle gemelle e della Cacciatrice

THE VAMPIRE DIARIES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 23 febbraio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio della serie The Vampire Diaries 7, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il 13°, dal titolo "Questo è un lavoro da donna". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Damon (Ian Somerhalder) è terrorizzato per aver fatto del male ai suoi amici e cerca di rianimare Matt (Zach Roerig) e Bonnie (Kat Graham) facendo bere loro il proprio sangue. Viene però narcotizzato da Caroline (Candice King) e si risveglia ammanettato nella villa dei Lockwood. Stefan (Paul Wesley) gli rivela quindi che a causa della sua pericolosità e degli effetti della Pietra della Fenice, verrà considerato come un sorvegliato a vista. Gli rivela infatti che a sua volta ha dovuto affrontare le visioni della Pietra, ma Damon gli nasconde la propria ossessione su Henry (Evan Gamble) ed i male che gli ha fatto. Stefan cambia poi idea e lo libera, ma i patti sono chiari e dovrà rimanere al suo fianco perché non possa perderlo di vista. Tyler (Michael Trevino) li raggiunge poco dopo, invitato da Caroline per il babyshower, e chiede subito cosa sia successo a Mystic Falls da quando si è allontanato. Damon scopre solo in quel momento che Julian (Todd Lasance) ed i suoi vampiri ora governano la cittadina. Intanto, Nora (Scarlett Byrne) decide di accettare l'invito di Bonnie per la festa, ma entra in scontro con Matt, che non tollera la vicinanza fra l'amica e l'Eretica. Indagando sulle strane compulsioni, Stefan e Damon raggiungono il Grill, una delle sedi controllate da Julian, dove il maggiore dei Salvatore ha una nuova visione su Henry. Il suo ex commilitone non fa che ricordargli lo sterminio avvenuto durante la Secessione al campo militare, ma Damon gli strappa il cuore e solo in seguito realizza che si tratta di uno dei seguaci di Julian. Matt invece si lamenta con Tyler perché non capisce come non possa provare fastidio per la presenza dei vampiri in città, mentre Julian attacca Damon per vendicarsi, ma si rivela essere un'allucinazione di Stefan. Nel frattempo, Tyler riferisce a Damon che la bara di Elena (Nina Dobrev) si trova al sicuro ed il vampiro gli chiede di accompagnarlo sul posto, imponendoglielo con la forza. Nello stesso momento, Stefan rivela a Caroline di essere consapevole che il fratello gli precluda ogni strada per la felicità. Una volta di fronte alla bara di Elena, Damon viene colpito da una nuova visione di Henry ed anche in questo caso lo uccide dando fuoco al feretro. Solo dopo si rende conto di aver bruciato in realtà proprio il corpo di Elena. Nora rivela invece a Bonnie che la daga collegata alla Pietra è l'arma in dotazione alla Cacciatrice, che ha il compito di intrappolare i vampiri all'interno dell'oggetto magico. Tre anni più tardi, Matt salva Caroline, ma la vampira ha già capito che ha intenzione di uccidere Stefan.

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 13 "QUESTO E' UN LAVORO DA DONNA" - Nel passato, Rayna ed il padre vivono come cacciatori all'interno della Fratellanza e la ragazzina riceve la daga in dono. Nel presente, Caroline continua a peggiorare e Stefan soggioga i medici perché possano aiutarla a far nascere le gemelle. Rayna invece riesce a liberarsi, mentre Enzo ricatta Damon per ottenere la daga, minacciandolo di raccontare tutto a Bonnie su quanto ha fatto ad Elena. Nonostante gli sforzi dei medici, il parto può andare avanti solo grazie all'intervento di Valerie, che sfrutta la propria magia e quella degli altri Eretici. Nel passato, Julian raggiunge il campo della Fratellanza e stermina tutti, compreso il paddre di Rayna. Il gesto del vampiro attira tuttavia su di sé una potente maledizione, che permette a Rayna di diventare immortale e dotata di una forza sovrumana. Nel presente, Damon scopre che Ezno è stato in realtà catturato dalla Cacciatrice, che in seguito si precipita all'ospedale e rinchiude Beau nella Pietra.

© Riproduzione Riservata.