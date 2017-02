THE VAMPIRE DIARIES 8/ Anticipazioni puntata 23 febbraio 2017: ecco chi controlla la mente di Damon e Enzo. Al via l'ottava ed ultima stagione

THE VAMPIRE DIARIES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 23 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Sbarca in Italia, nella prima serata di Premium Action di oggi, giovedì 23 febbraio 2017, l'ultima e ottava stagione di The Vampire Diaries. Andrà in onda il primo episodio, intitolato "Hello Brother". I fan sono in attesa di scoprire tutte le novità in merito a questa nuova trama, mentre si preparano già con i fazzoletti alla mano, pronti a dare l'ultimo saluto a tutti i nostri vampiri preferiti. In questa nuova stagione le cose a Mystic Falls cambieranno sotto molti punti di vista. Dopo aver visto Damon, interpretato da Ian Somerhalder, ridiventare di nuovo cattivo, adesso toccherà a Stefan seguirlo. Ai due Salvatore si aggiungeranno inoltre come villain Cade, Seline e Sybil, ovvero rispettivamente gli attori Wolé Parks, Kristen Gutoskie e Nathalie Kelley. In particolare, Ian Somerhalder ha rilasciato una lunga intervista a Tv Line parlando dei segreti del backstage e soffermandosi sul ruolo dei nuovi villain. Riguardo al proprio personaggio ha rivelato inoltre che la malvagità di Damon è dovuta ad un incantesimo fatta da una creatura molto strana, la Bestia, di cui tuttavia non si conosce quasi nulla. Il vampiro non possiede inoltre il libero arbitrio, ma agisce come se lo avesse e potesse creare ogni realtà a proprio piacimento. Uno dei più grandi ritorni dell'ottavo capitolo riguarda Nina Dobrev, di cui abbiamo solo sentito parlare a lungo nel corso della precedente stagione. Inevitabile quindi chiedersi se rivedremo Elena oppure no, se potrà ricongiungersi al suo amato e infine se sarà proprio lei a far rinsavire Damon. Gli ammiratori americani della serie si stanno avvicinando invece sempre di più al finale dello show, in cui potremo assistere ad un matrimonio. Chi riguarderà? E proprio sul ritorno di Elena, è stata la Dobrev ad esprimersi, sottolineando a The CW come la conclusione di The Vampire Diaries 8 non lascerà delusi i fan. Ognuno dei personaggi che abbiamo conosciuto finora - e amato alla follia, avrà infatti una propria conclusione. E proprio di recente è stato confermato dall'emittente madre che la Dobrev non sarà presente nel gran finale della serie solo nei panni di Elena, ma anche in quelli della sua doppelganger oscura Katherine Pierce. Nel frattempo, tutto il cast sprofonda nei ricordi e nella nostalgia, fra i vestiti usati per scene clou e le risate che riecheggiano ancora nel set. L'executive producer Julie Plec ha inoltre commentato l'ultimo episodio, ce si intitolerà I was Feeling Kind of Epic e che andrà in onda in America il prossimo 10 marzo, in modo entusiasta: "una lettera d'amore e d'addio allo show".

THE VAMPIRE DIARIES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 23 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Enzo viene investito da una coppia di civili, ma si tratta solo di una trappola organizzata con Damon per fermare i malcapitati e rapirli. In seguito si dividono chi dei due ucciderà uno o l'altro, mentre nell'acqua del magazzino eletto a dimora, si trova una strana creatura. Intanto, Stefan cerca ancora disperatamente Enzo ed il fratello, ma deve dedicare del tempo anche alla relazione che ha di nuovo con Caroline. Bonnie è rimasta invece a vivere in quella casa che lei ed Enzo avevano pensato per il loro futuro, mentre Alaric continua a vivere con le gemelle e Caroline nella vecchia casa dello Sceriffo. Alaric ha inoltre preso possesso della Armory per poterne carpire i segreti in tutta tranquillità. Infatti, assieme ad alcuni colleghi ha trovato una strana grotta, collegata ad una galleria. Intanto, Enzo inizia a mostrare una forte insofferenza per il controllo che la creatura esercita su di lui, ma Damon gli ricorda che devono nutrirla perché riacquisti le forze. Ore dopo, Stefan scopre i due recenti omicidi e Bonnie capisce che dietro c'è lo zampino di Enzo, dato il modus operandi con cui è stata uccisa la vittima. Caroline invece sorprende Virginia a casa propria, intenta a ferire la babysitter e rapire le gemelle. La ragazza le rivela però di aver agito su incarico di una seconda persona di cui non sa nulla, ma per evitare di dire troppo, decide di suicidarsi. Anche se Stefan e Bonnie trovano Damon ed Enzo, vengono allontanati in malo modo a causa dell'assenza di umanità nei due vampiri. La strega però intuisce che la creatura che li sta controllando sia una sirena, non sapendo che in quel momento ha già preso forma umana.

© Riproduzione Riservata.