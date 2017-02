TRAINSPOTTING/ Su Iris il film con Ewan McGregor e Robert Carlyle, alla regia Danny Boyle (oggi, 23 febbraio 2017)

TRAINSPOTTING, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Trainspotting, il film in onda su Iris oggi, giovedì 23 febbraio 2017 alle ore 21.00, una pellicola di genere drammatica che è stata realizzata nel 1996 in Gran Bretagna con la regia di Danny Boyle ed il soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto da Irvine Welsh. Nel cast sono presenti Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Kevin McKidd e Kelly McDonald. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TRAINSPOTTING, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a Edimburgo e racconta le vicende di un ragazzo di nome Mark Renton (Ewan McGregor) che è un ladro costretto a diventarlo in seguito alla sua tossicodipendenza. Questa condizione porta Mark ad essere spesso inseguito dalle guardie che controllano i grandi magazzini dove lui è dedito andare a rubare. Il ragazzo quindi conduce la sua vita ai margini della società trovando un pò di sollievo nella droga. Per fortuna però Mark non è completamente solo, anche se in mezzo alla strada vive insieme ad alcuni amici ciascuno con un problema. Vi è Francis Begbie (Robert Carlyle) che è un uomo molto violento anche a causa della sua dipendenza dall'alcool, inoltre è anche un po’ psicopatico, c’è poi Spud (Ewen Bremner) che fa uso di eroina, Sick Boy (Jonny Lee Miller) che nonostante faccia uso di droga è in grado di tenere sotto controllo questa propria dipendenza e che è un cultore dei film di Sean Connery. Infine vi è Tommy (Kevin McKidd) che per fortuna è riuscito a non entrare nel tunnel della droga e che ama stare all’aperto a fare escursioni. Con questo gruppo di ragazzi vi sono anche alcune ragazze come Lizzy (Pauline Lynch) che è la fidanzata di Tommy, Gail (Shirley Henderson) che invece è fidanzata con Spud, Allison (Susan Vidler) che è madre da qualche anno e quindi dedica tutte le proprie attenzioni alla figlia. Grazie all’amore per queste donne ciascun ragazzo prova ad uscire dall’oblio che causa la droga, primo fra tutti Mark e poi Sick Boy. Proprio questi ultimi vengono chiamati per prendere parte ad un colloquio che potrebbe garantirgli un posto di lavoro, ma sia Mark che Sick non risponderanno positivamente alle richieste fatte loro. Tuttavia Mark incontra sulla sua strada una ragazza di nome Diane (Kelly Macdonald), il cui incontro segnerà per sempre la sua vita.

