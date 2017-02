TRANSPORTER 3/ Su Italia 1 il film con Jason Statham, Natal'ja Rudakova, Robert Knepper e François Berléand (oggi, 23 febbraio 2017)

TRANSPORTE 3, IL FILM IN PNDA SU ITALIA 1 OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Transporter 3, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 23 febbraio 2017 alle ore 21.10, una pellicola d'azione che è stata prodotta in Francia nel 2008 per la regia di Olivier Megaton. Il protagonista è interpretato dall'ormai conosciuto Jason Statham, che è un vero pezzo forte del genere azione, accanto a lui troviamo Natalya Rudakova, Francois Berleand e Robert Knepper. Il film è già stato trasmesso altre volte sui canali Mediaset ottenendo sempre un gran riscontro di pubblico, non è da considerarsi una prima tv. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRANSPORTE 3, IL FILM IN PNDA SU ITALIA 1 OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Frank Martin si trova negli Stati Uniti, ma un giorno prende una decisione, che gli cambierà la vita. L'uomo allora sceglie di trasferirsi in Francia, in questa nazione compra una casa e si gode la vita. Il lavoro di Frank non è affatto legale, infatti l'uomo non dice mai alle persone più strette a lui come si guadagna da vivere. Frank comunque ha il compito di trasportare della merce illegale, per una nota banda di criminali. L'uomo è molto bravo nel suo mestiere e per questa ragione, è stimato parecchio dal suo capo. Un giorno, il suo boss, di nome Johnson, gli comunica che ha una missione per lui. Il capo dice a Martin che quest'ultimo deve fare una consegna di vitale importanza. Frank non vuole accettare il suo nuovo incarico, ma è costretto a farlo, Johnson, inoltre, comunica a Frank che se non porterà a termine il suo compito, lo farà esplodere tramite un bracciale esplosivo, che il trasportatore è costretto ad indossare e inizia così il suo viaggio, ad un certo punto sceglie di fermare la sua macchina e apre il pacco, Frank fa una scoperta interessante, in quanto all'interno del pacco, non ci sono oggetti compromettenti, ma una ragazza in carne ed ossa. La giovane si chiama Valentina. Dopo essersi accertato che la ragazza sta bene, cerca di scoprirne l'identità ma all'inizio non è così semplice in quanto Valentina ha parecchio terrore. In seguito, la giovane si fida di Frank e gli confessa la verità, afferma di essere la figlia di un ministro ucraino molto conosciuto, lei è stata sequestrata da alcuni criminali che minacciano il padre, questi vogliono che il ministro firmi un accordo che permetta il traffico di sostanza tossiche, poste in alcune navi. Frank, dopo questa confessione della sua nuova amica, promette a Valentina di aiutarla e che tutto andrà per il meglio per tutti e due, arrivati a destinazione, non vuole in alcun modo consegnare la ragazza a cui si è parecchio affezionato. A questo punto, gli uomini di Johnson riescono a prendere Valentina e a portarla lontano. I criminali feriscono anche Martin, ma quest'ultimo fortunatamente non muore. Dopo aver guarito le sue ferite fisiche, Frank prende una decisione. L'uomo allora è determinato ad uccidere i suoi nemici e a riprendersi Valentina.

