UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Alberto ritorna in carcere, incastrato da Nadia? (Oggi, puntata 23 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 23 FEBBRAIO: NADIA INCASTRA ALBERTO? - Il piano organizzato da Nadia e Renato sarà di grande attualità anche nell'episodio di questa sera di Un posto al sole, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. In esso, la coppia penserà di incastrare Alberto denunciandolo per percosse e costringendolo a tornare in carcere. Sarà una mossa senza dubbio rischiosa, ma necessaria per liberarsi del losco individuo una volta per tutte. Avranno il coraggio di andare fino in fondo in questa vicenda? Altre coppie di Palazzo Palladini saranno costrette ad affrontare difficoltà apparentemente insuperabili: come non ricordare, a tal proposito, Angela e Franco che continueranno a litigare, anche dopo avere cominciato le sedute dallo psicoterapeuta per risolvere i problemi di coppia. Silvia e Michele avranno il loro bel da fare nel mettere da parte le differenti vedute nei confronti del ruolo della 'scrittrice': mentre Saviani continuerà a non condividere l'atteggiamento della moglie che ha preso il suo posto davanti a tutta la stampa, Silvia si renderà conto che è giunto il momento di dare una bella lezione al marito. Cosa avrà in mente? Ci sarà nuovo spazio per Luca, il nuovo atleta della palestra di Franco: il suo comportamento violento desterà grande preoccupazione, sarà Antonio (il figlio di Ioalanda) a subirne le conseguenze?

