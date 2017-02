UNA VITA/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Susana riuscirà a liberarsi di Simon?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SUSANA VUOLE LIBERARSI DI SIMON! - Molti personaggi entreranno in scena nelle puntate spagnole di Una vita, ma tra di essi ve n'è uno che è risultato molto gradito da parte dei telespettatori. Si tratta di Simon, che verrà interpretato da Jordi Coll, ovvero l'attore che si è fatto amare e apprezzare per avere prestato il volto a Gonzalo ne Il Segreto. Il nuovo arrivato sarà il maggiordomo di Artura, un soldato che arriverà nel palazzo insieme alla figlia Elvira. Se da un lato Simon e la sua 'padrona' vivranno una storia d'amore sincera e appassionata, dall'altro ci sarà spazio anche per le indagini del ragazzo che sarà alla ricerca di una donna del suo passato. Avrà con sé la foto di questa persona, che gli ricorderà molto Susana. Ma ogni tentativo di avvicinarsi a lei, provando a capire se possa essere lei sua madre, non andrà a buon fine: Susana negherà senza alcuna esitazione, provando anche a cercare una strategia per allontanare il ragazzo per sempre dal palazzo. Arriverà persino a proporgli del denaro, ma senza trovare alcun riscontro positivo dal maggiordomo.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 23 FEBBRAIO: LICENZIAMENTO DI MASSA AD ACACIAS 38 - La puntata di Una vita di oggi sancirà una decisione drastica da parte dei proprietari degli appartamenti di Acacias 38. Dopo l'uscita dell'articolo scritto da Quiroga, sarà necessario prendere degli immediati provvedimenti per punire coloro che hanno messo in giro delle voci non vero. Le domestiche dovranno subire le conseguenze delle loro azioni e per questo non resterà altro da fare che licenziarle dal palazzo. Tutte saranno coinvolte da questo terribile provvedimento, compreso il portiere. Soltanto Fabiana avrà la fortuna di mantenere il suo posto di lavoro, considerando che Cayetana ammetterà la sua totale dedizione nei confronti dei padroni. Prima di tornare a casa, le domestiche dovranno lavorare ancora qualche giorno, quanto meno fino al funerale di Lourdes: basterà questo breve periodo di tempo per convincere Cayetana e vicini di casa a cambiare idea? Leonor dovrà agire quanto prima...

