UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Daunia Cesari, Rossella Bova e Barbara De Santi le dame più amate? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: DAUNIA CESARI, ROSSELLA BOVA E BARBARA DE SANTI SONO LE DAME PIU’ AMATE? – Quali sono state le dame più amate della storia del trono over di Uomini e Donne. Sbirciando sui social, tre le signore della versione senior del programma di Maria De Filippi che, ancora oggi, sono molto seguite dai fans, troviamo sicuramente Daunia Cesari, Barbara De Santi e Rossella Bova. Tutte e tre molto belle, il pubblico le ricorda con tantissimo affetto al punto che, in molti, vorrebbero rivederle in trasmissione per togliere la leadership a Gemma Galgani. Tra le tre, tuttavia, le uniche che avrebbero ancora le carte in regola per tornare nel parterre del trono over sono Daunia cesari e Barbara De Santi. Le due ex dame, infatti, sono ancora single non essendo riuscite a trovare il principe azzurro. Se Barbara, dopo l’addio al programma di Maria De Filippi ha vissuto una bella storia che, purtroppo, è finita, Daunia Cesari, invece, non è riuscita a trovare un uomo con cui provare ad avere una relazione seria. Le due ex dame, dunque, decideranno di tornare alla corte di Maria De Filippi sperando di trovare finalmente il vero amore?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: L’AMORE DI ROSSELLA BOVA – Non tornerà sicuramente nel parterre del trono over di Uomini e Donne, invece, Rossella Bova. L’ex dama del programma di Maria De Filippi, dopo aver aspettato tanto, è finalmente riuscita a trovare il suo principe azzurro. Una storia bella e importante quella che sta vivendo Rossella che, qualche mese fa, ai microfoni di Isa e Chia, ha svelato anche dove ha incontrato l’uomo della sua vita. “Il due settembre, come mia consuetudine, ero al supermercato per fare la spesa ed in quel momento, mentre cercavo di prelevare un grosso cocomero dalla cesta che lo conteneva per metterlo nel mio carrello, sento la sua voce: “Posso aiutarti?”. Non dimenticherò mai l’effetto che fecero i suoi occhi ed il suo sorriso su di me, da quel momento è stato un crescendo di emozioni. Chiacchierammo per un’ora al parcheggio del Simply, mentre i miei surgelati si scongelavano nel bagagliaio della macchina. Alla nostra prima uscita, al posto di un mazzo di fiori, si presentò con un cocomero confezionato da un fioraio ed è esattamente in quel momento che pensai: “E’ LUI!”.

