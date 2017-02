UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Gemma Galgani e Giorgio Manetti uniti dallo stesso destino (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI, L’ADDIO E’ VICINO? – Sono passati sette anni da quando Maria De Filippi ebbe l’idea di lanciare una versione senior di Uomini e Donne. Trasmesso come un esperimento, il successo ottenuto immediatamente dalle dame e dai cavalieri ha spinto la De Filippi a confermare il format. Protagonista assoluta del trono over sin dalla prima puntata è sicuramente Gemma Galgani che, in questi anni, ha avuto diverse relazioni. Le più importanti sono state quelle con Ennio con il quale sembrava vicinissima alle nozze e quella con Giorgio Manetti che le ha letteralmente spezzato il cuore. Dopo sette anni, Gemma non è ancora riuscita a trovare l’uomo della sua vita. Il pubblico, però, dopo tanto tempo, è stanco di assistere alle solite discussioni tra la dama, i suoi pretendenti e Tina Cipollari al punto che sul web si vocifera come ormai il tempo di Gemma nel parterre del trono over sia giunto al termine. La Galgani, dunque, sia da sola che con un compagno, lascerà il programma al termine della stagione?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GIORGIO MANETTI ALLONTANATO DAL PROGRAMMA? – Giorgio Manetti partecipa al trono over da meno tempo rispetto a Gemma Galgani ma anche il suo tempo potrebbe essere finito. Al pare dell’ex compagna, anche l’aitante cavaliere ha stancato il pubblico di Uomini e Donne che, non solo non crede più alla sua voglia di cercare davvero l’amore ma è sicuro che il suo arrivo in trasmissione non sia stato dovuto al desiderio di trovare una compagna. Grazie alla storia con Gemma Galgani, Giorgio è diventato in pochissimo tempo una star del piccolo schermo. Richiesto per serate ed eventi, il cavaliere non nasconde la gioia che prova nell’essere riconosciuto dalla gente. Un atteggiamento che non va d’accordo con lo spirito della trasmissione, nata per far incontrare e innamorare persone sole. Anche Giorgio Manetti, dunque, rischia di restare a casa nella prossima stagione?

