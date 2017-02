UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Giulia Latini è tornata da Luca Onestini ma spunta la condizione della corteggiatrice (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GIULIA LATINI PONE LE SUE CONDIZIONI A LUCA ONESTINI – Dopo aver lasciato il programma nel corso dell’ultima puntata, Giulia Latini è tornata sui suoi passi. La bella corteggiatrice, infatti, nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, è tornata alla corte di Luca Onestini. La bella corteggiatrice, però, ha deciso di farlo ad una condizione. “Vorrei darvi un consiglio: non cambiate mai, per nessuno. Non cambiate per gli amici, per il vostro ragazzo o per i genitori. Non credete a chi vuole rendervi ‘migliori’. Siate voi stessi. Con i vostri difetti, vizi, i capelli spettinati, le occhiaie, il carattere di m****. Non cambiate. Ascoltate la musica che vi piace, coloratevi i capelli di qualsiasi colore vi piaccia. Siate voi. Senza le maschere addosso si vive più leggeri”, ha scritto la Latini su Instagram. Giulia, dunque, non ha alcuna intenzione di cambiare per un uomo. Luca Onestini accetterà le condizioni della bella corteggiatrice?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI TRA GIULIA E SOLEIL – Il ritorno di Giulia Latini ha fatto piacere a Luca Onestini che ha sempre provato un forte interesse nei confronti della giovane corteggiatrice. Il tronista di Uomini e Donne, tuttavia, non è ancora pronto per fare una scelta. Luca, infatti, sta conoscendo anche Soleil Sorgè e ha anche messo gli occhi sulle corteggiatrici del nuovo tronista, Marco Cartasegna. Tra Soleil e Giulia, tuttavia, al momento, la Latini sembra essere la preferita di Luca che non si fida della Sorgè, desiderosa di trovare il suo posto nel mondo dello spettacolo. Le foto sensuali e le amicizie famose che ha Soleil non fanno stare tranquillo il tronista che, per il futuro, sogna di avere accanto una donna senza troppi grilli per la testa. Giulia Latini, dunque, sarà quella giusta?

