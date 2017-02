UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Manuel Vallicella nella bufera: Fabiana Barra all’attacco (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: FABIANA RAFFA ATTACCA MANUEL VALLICELLA – La decisione di Manuel Vallicella di lasciare definitivamente il trono classico di Uomini e Donne ha spinto anche le corteggiatrice a lasciare il programma di Maria De Filippi. Nessuna delle pretendenti del veronese, infatti, ha accettato di restare in trasmissione avendo provato un interesse vero e sincero nei suoi confronti. Tra le corteggiatrici più interessate a Manuel c’era soprattutto Fabiana Barra che, dopo l’addio di Manuel, ha deciso di ricontattarlo senza telecamere. “Io l’ho già cercato fuori e ho ricevuto solo risposte poco carine. Per cui, per me, è una porta proprio chiusa!”, ha confessato la giovane ai microfoni del sito Isa e Chia. “Avevo, sbagliando credo, idealizzato un Manuel che, andando avanti con il tempo, mi ha smentita sempre di più”- spiega Fabiana che poi aggiunge - “Io di Manuel avevo visto la semplicità e la determinazione che aveva dimostrato nel suo percorso come corteggiatore. […] Tra me e Manuel la sintonia non era molta, ma mi considero una persona determinata e con ho mai mollato il colpo”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI, FABIANA BARRA ALLA CORTE DI LUCA ONESTINI? – Fabiana Barra è una delle corteggiatrici più belle di Manuel Vallicella. Dopo l’addio di Manuel, anche Fabiana ha deciso di lasciare il programma non provando alcun interesse per Luca Onestini. Fabiana, infatti, ai microfoni del sito Isa e Chia, ha rivelato di conoscere già l’ex corteggiatrice di Clarissa Marchese di cui ha parlato così: “L’ho visto per la prima volta nel 2013 […]. Avevo avuto anche modo di sentirlo, perché mi aveva contattata per girare un video promo per una festa […]. Onestamente non mi sono dichiarata per lui perché non volevo perdere la poca fiducia che Manuel già aveva verso di me”. Fabiana, dunque, non ha alcuna intenzione di tornare nel programma di Maria De Filippi?

