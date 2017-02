UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news: Michele porta a casa un doppio due di picche, Gemma e Cristina coalizzate (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: LA BIZZARRA COALIZZAZIONE DI GEMMA E CRISTINA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Ieri pomeriggio sono andate nuovamente in onda le dinamiche del trono over di Uomini e Donne con protagonisti Gemma Galgani e compagnia bella. In attesa di rivedere dame e cavalieri in pista anche oggi, scopriamo cosa è accaduto ieri. Tina Cipollari ha aperto la puntata con la sua mitica coroncina con su scritto "Vuoi fare l'amore con me?". La "spinosa" domanda posta durante un ballo dalla dama torinese a Michele, è diventata il nuovo tormentone della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Parlando di tormentoni, Maria De Filippi ha fatto vedere alla burrosa opinionista la clip diventata virale creata da Andrea Dianetti e Trash Italiano dove, facendo il verso alla canzone di Francesco Gabbani, il successo sanremese si è trasformato da "Occidentali's Karma" a "Gemma Galgani's Karma". La Cipollari ha poi avuto modo di mandare in onda anche un altro filmato evidenziando le "bugie" di Gemma Galgani quando affermava di non volere conoscere Michele. Peccato però, che la sua conoscenza con il cavaliere barese non sia finita bene e così, anche questa volta la giovane relazione con D'Ambra si è interrotta sul nascere. Durante il corso della messa in onda dell'esterna tra Gemma e Michele, la Galgani aveva anche palesato tutto il suo interesse per il cavaliere che, tra le altre cose, forse aveva tutta la voglia di stare con un piede in due scarpe. Sia Cristina che Gemma sono andate in Puglia a trovare l'uomo ma entrambe, forse sentendo "puzza di bruciato", hanno pensato bene di non esporsi troppo dal punto di vista intimo. "Parli sopra alle persone, gli vomiti addosso un sacco di parole... ma fai così con tutti! L'ha fatto come me, con Giorgio...”, afferma Marco Firpo scagliandosi contro la dama. Dopo l’ingresso in studio anche da parte di Cristina però, le due dame si sono stranamente coalizzare per una sorta di “demolizione” ai danni di Michele D’Ambra che, così come ribadito da Tina, era probabilmente solo in cerca di visibilità acquisita. Il cavaliere barese paleserà il suo reale interesse nei confronti di Gemma oppure la popolarità “strappata” alla dama è bastata per mettersi in evidenza?

