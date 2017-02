UOMINI E DONNE / Anticipazioni: il pubblico rimpiange Manuel Vallicella (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: IL PUBBLICO RIMPIANGE LA PRESENZA DI MANUEL VALLICELLA – E’ passata solo una settimana da quando Manuel Vallicella ha confermato il suo addio al trono classico di Uomini e Donne ma il pubblico rimpiange già la sua presenza. L’ex corteggiatore di Ludovica Valli era stato accolto con grande entusiasmo dai fans del programma che aveva sperato di vederlo sul trono già a settembre scorso. Purtroppo, però, l’esperienza da tronista di Manuel non è andata nel migliore dei modi e al suo posto è arrivato Marco Cartasegna che, tuttavia, non ha riscosso lo stesso successo del suo predecessore. Sui social, infatti, sono tanti i commenti dei fans che rimpiangono Manuel Vallicella e la sua sincerità. Pur essendo timido e riservato, infatti, Manuel piaceva perché era considerato una persona senza filtri, incapace di fingere e di prendere in giro le persone. Marco Cartasegna riuscirà a fare lo stesso? I fans più affezionati del programma sono sicuri di no al punto da aver già etichettato Marco come una persona snob e presuntuosa. Il nuovo tronista riuscirà a far cambiare idea a tutti?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA, CONOSCENZA IN CORSO CON MARIKA? – Manuel Vallicella continua ad essere al centro della cronaca riguardante Uomini e donne. Le sue ex corteggiatrici, infatti, stanno rilasciando interviste a destra e a sinistra svelando nuovi dettagli sulla sua persona. L’ultima a parlare è stata Marika Carli che, alla domande se avesse intenzione di contattare Manuel senza telecamere, ha risposto: “Lascio a voi libera immaginazione”. L’ex corteggiatrice, poi, ha parlato della sua esperienza e della sua conoscenza con Manuel Vallicella. “Per me la terza esterna è stata la più bella. Ci siamo avvicinati molto e siamo stati bene entrambi! Ma per me è stato comunque un fulmine a ciel sereno. Anzi… alla fine mi aveva detto di esser stato bene”.

