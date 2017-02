UOMINI E DONNE / Anticipazioni, il regalo di Emanuele Mauti a Sonia Lorenzini (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: IL REGALO DI EMANUELE MAUTI ALLA FIDANZATA SONIA LORENZINI – E’ passata esattamente una settimana da quando Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini hanno lasciato insieme il trono di Uomini e Donne per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Pur conoscendosi ancora poco, tra Sonia ed Emanuele procede tutto a gonfie vele. L’ex tronista, infatti, è serena e felice accanto al pallanuotista che ha voluto fare un regalo a Sonia condividendo un video del giorno della scelta che contiene un momento che non è stato trasmesso su canale 5. “Io non so cosa significhi la parola amore, non sono mai stato in grado di definirlo… odio il fatto che gli uomini vogliano per forza dare un nome alle cose. Da mesi però quando ascolto questa canzone penso a te, ogni parola mi parla di te. Forse ho finalmente compreso il senso di questa parola”, ha scritto sui social l’ex corteggiatore non nascondendo la sua gioia per il momento che sta vivendo.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI, E’ VERO AMORE? – Nonostante sia passato poco tempo, il sentimento nato tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sembra destinato a crescere e a diventare sempre più importante. Tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il pallanuotista, infatti, è nato subito un feeling speciale che ha spinto l’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo a chiudere subito il suo percorso nel programma di Maria De Filippi per paura di perdere Emanuele, furioso con Sonia, rea di aver ammesso i suoi contatti con Federico Piccinato. Una scelta a sorpresa quella di Emanuele e Sonia che, tuttavia, sono intenzionati a dimostrare di essere fatti per stare insieme. Esattamente com’è successo a Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, la nuova coppia di Uomini e Donne riuscirà a far ricredere anche i detrattori?

