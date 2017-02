UOMINI E DONNE / Anticipazioni, percorso in salita per Marco Cartasegna: il pubblico si schiera con Luca Onestini (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: PERCORSO IN SALITA PER MARCO CARTASEGNA – Marco Cartasegna, il nuovo tronista di Uomini e Donne, non ha perso tempo e, durante la sua, prima, vera registrazione da tronista ha messo subito le cose in chiaro. Arrivato nel programma di Maria De Filippi per sostituire il ritirato Manuel Vallicella, il nuovo tronista di Uomini e Donne è pronto ad animare il programma creando dinamiche interessanti. Marco, infatti, ha subito messo nel mirino la bellissima Soleil Sorgè, finita sul banco degli imputati per alcune foto intime pubblicate sul suo profilo Instagram da un hacker. Nel corso del suo percorso come corteggiatrice, Soleil è stata accusata di non essere interessata realmente a Luca Onestini e di voler solo conquistare fama e popolarità. Nel corso dell’ultima puntata del trono classico, inoltre, lo stesso Luca ha tirato fuori tutta la sua delusione per il suo atteggiamento. A lanciare una freccia in favore di Soleil è stato proprio Marco che ha difeso le scelte della corteggiatrice rivelando, poi, di essere anche interessato a lei. Da parte sua, la Sorgè ha prima dichiarato di non volerlo conoscere in quanto sta cominciando a provare dei veri sentimenti per Luca ma, successivamente, ha cambiato idea dicendosi pronta ad uscire con Marco. Il gesto di Cartasegna ha così scatenato la rabbia dei fans di Uomini e Donne che non credono al suo interesse per Soleil, vedendo nel suo gesto una provocazione nei confronti di Luca.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: IL PUBBLICO SOSTIENE LUCA ONESTINI – Luca Onestini e Marco Cartasegna sono pronti a farsi la guerra. Tra i due tronisti di Uomini e Donne sono volate subito le scintille a causa dell’interesse che il nuovo tronista ha mostrato nei confronti di Soleil. Il gesto di Marco ha non solo indispettito Luca ma anche i fans di Uomini e Donne che aveva nutrito dei dubbi su Marco sin dal giorno della sua presentazione. Sui socia, i fans del trono classico di Uomini e Donne si sono schierati in masso con Luca esortandolo a non dare importanza al collega e soprattutto a non arrendersi se è Soleil la donna che vuole accanto. Dall’altra parte, però, ci sono anche quelli che invitato l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese a lasciare andare Soleil e a concentrarsi su Giulia Latini. Luca accetterà i consigli dei suoi supporters o difenderà il proprio territorio dall’attacco del nemico?

