UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: Marco e Luca, guerra fredda tra tronisti! (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: MARCO E LUCA SI FANNO LA GUERRA CON GRETA E SOLEIL (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Durante il corso della giornata di ieri, si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti Marco Cartasegna (nuovo tronista che ha preso il posto di Manuel Vallicella) e Luca Onestini: cosa è successo? Pure ieri presente in puntata Mario Serpa, ormai opinionista ufficiale anche dopo la fine del trono di Sonia Lorenzini con la scelta di Emanuele Mauti. Dopo un riassunto della puntata precedente, Luca sente l'esigenza di andare a parlare con Giulia. I due ragazzi si confrontano e la corteggiatrice torna in trasmissione chiedendo anche scusa per i comportamenti passati. Luca dopo la puntata si è anche confrontato con Soleil chiedendole cosa ne pensa del nuovo tronista. La ragazza confessa di trovarlo carino ma che ci uscirebbe solo per farlo ingelosire. Luca a questo punto etichetta il tronista con aggettivi non esattamente piacevoli ed anche Gianni lo accusa di "rosicare" mentre Marco gli fa notare di non essere stato esattamente elegante e tra i due è già "guerra". Successivamente però Maria De Filippi sgancia la bomba: Marco è andato da Soleil! La ragazza declina il corteggiamento ma poi in studio lascia intendere di aver lasciato la porta un poco aperta: come andrà a finire? Marco durante il corso della registrazione, si è "quasi" preso gioco di Luca affermando che le sue offese sono solo indice di paura nei confronti del rivale e, l'uscita con una corteggiatrice di Cartasegna sembrano confermare la sua ipotesi precedente. Greta, new entry nel parterre delle corteggiatrici, pare già nell'occhio del ciclone mentre Soleil dichiara che uscirebbe ancora con Marco. Greta, successivamente interpellata ha dichiarato di non sentirsela – al momento – di scegliere chi frequentare nonostante si sia trovata meglio in esterna con Marco. Queste prime tensioni in studio hanno creato un forte malumore in Luca Onestini che si è anche rifiutato di ballare.

