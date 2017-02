UOMINI E DONNE / Anticipazioni registrazione: in attesa della nuova tronista Luca e Marco litigano per Greta e Soleil (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO CLASSICO: QUANDO ARRIVERÀ LA NUOVA TRONISTA? - Ieri pomeriggio si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti Luca Onestini e Marco Cartasegna. Tra i nuovi tronisti è già "guerra fredda" e, la competizione tra uomini si fa massicciamente sentire anche per "colpa" di alcune corteggiatrici uscite con entrambi. Greta e Soleil infatti, hanno deciso di rendere pepata questa nuova stagione del trono che, dopo la scelta di Sonia Lorenzini fa un po' fatica a decollare e così, la new entry (Greta) ha deciso di non palesare pubblicamente la sua attrazione per uno dei due mentre Soleil, non ha disdegnato la corte di Marco pur preferendo ancora Luca: come andrà a finire? Nel frattempo, i fan del programma speravano di vedere la nuova tronista che sostituirà Sonia ma, per questo probabilmente occorrerà ancora aspettare circa una settimana. Tra i possibili nomi che potrebbero sedersi sulla poltrona rossa, si avanzano quelli di Martina Luchena, Valeria Vassallo e Asia Nuccetelli ma, proprio nelle ultime ore è emerso anche il nome di Carmen Rimauro, ex corteggiatrice di Manuel Vallicella. Non è da escludere naturalmente, la possibilità che la redazione possa invece scegliere un nome lontano dalla precedenti dinamiche del programma così come è successo nel caso di Marco Cartasegna ecco perché, tra gli altri si è anche avanzato il nome di Mercedesz Henger. Durante la nuova registrazione, è stato mandato in onda un faccia a faccia tra Luca e Soleil e, il tronista ha prontamente domandato alla corteggiatrice se uscirebbe o meno con Marco. Lei ha risposto di sì, aggiungendo che lo farebbe solo per stuzzicarlo. Di seguito Luca si è lasciato andare usando parole poco carine nei confronti del rivale che non è certo rimasto in silenzio. A questo punto, si attende con ansia la nuova tronista anche per sedare gli animi dei due “guerrieri” in studio.

