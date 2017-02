UOMINI E DONNE / Gossip news: Manuel Vallicella, ecco cosa è successo dopo l’addio al trono classico

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: MANUEL VALLICELLA DOPO L’ADDIO AL TRONO, ECCO COSA È SUCCESSO - Nonostante Manuel Vallicella abbia abbandonato il trono classico di Uomini e Donne già da alcuni giorni, il mondo web continua a chiedersi quale sia il vero motivo di tale decisione. L'ex tronista veronese aveva accettato il nuovo ruolo definendosi fin da subito un tipo anomalo e così, il suo percorso inizialmente aveva catturato il pubblico da casa anche per via della particolarità del suo protagonista. Durante il corso delle prime dinamiche poi, Manuel aveva avuto perfino l'occasione di scontrarsi con Luca Onestini, tronista sicuramente più "pacato" e per questo già considerato un "bello che non balla". Manuel però, poco prima che Maria potesse iniziare il suo nuovo impegno sanremese, aveva palesato il desiderio di abbandonare il trono per via dell'ansia che lo stava risucchiando in un brutto vortice che quasi gli impediva di reagire. Dopo circa due settimane di pausa però, le cose non sono cambiate e così, tornando nuovamente presso gli Studi Elios, Manuel Vallicella ha annunciato di volersi ritirare andando via dal programma e lasciando il suo posto a Marco Cartasegna, il nuovo tronista. In molti però, dopo le parole di Manuel si sono posti delle domande sul reale abbandono del trono e, nonostante le critiche online, molte sostenitrici di Manuel ne hanno notevolmente apprezzato l'estrema buona fede. Anche le ex corteggiatrici di Vallicella si sono schierate dalla sua parte senza giudicare la sua decisione. A quanto pare inoltre, dopo la fine della puntata Manuel avrebbe avuto il piacere di potersi confrontare con le sue corteggiatrici e, sempre secondo quanto si legge sul web, pare che l'ex tronista abbia avuto modo di scambiarsi il numero di telefono con alcune di loro: l'amore nascerà fuori dal programma?

