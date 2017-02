UOMINI E DONNE / Gossip: nozze in Sardegna per Clarissa Marchese e Federico Gregucci?

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI PROGETTANO IL MATRIMONIO IN SARDEGNA? - Prove tecniche di matrimonio per Clarissa Marchese e Federico Gregucci? Dopo essersi conosciuti, innamorati e scelti durante il corso del trono classico di Uomini e Donne, non hanno mai mistero di pensare in grande sognando presto le nozze ed anche dei figli. La coppia, intervistata tra le pagine di "Diva e Donna" pare avere le idee molto chiare. L'ex tronista ha affermato che le nozze saranno senza ombra di dubbio il passo successivo per consolidare ancor di più il loro immenso rapporto d'amore: "Federico è l’uomo della mia vita. Facciamo tanti progetti. Io vorrei una famiglia e al matrimonio ci penso già: in abito bianco, tradizionale. Entrambi amiamo il mare, lui ha una casa in Sardegna e magari potremmo farlo lì…", ha confessato l'ex Miss Italia 2014. Clarissa ha confidato di sentire sempre l’esigenza di volersi occupare del suo Federico e, la giovane ha già indossato i panni della perfetta mogliettina confidando di fare moltissime lavatrici durante il giorno: "Appena si toglie una t-shirt gliela lavo". La Marchese ha anche confessato di essere una perfetta cuoca anche perché: "Mia mamma è americana e mi ha insegnato a preparare il brunch". Federico Gregucci si è confermato essere il ragazzo dolcissimo che abbiamo avuto modo di conoscere anche in televisione durante il corso della prima stagione del trono classico di Uomini e Donne: "Mi fa sempre sorprese, come farmi trovare una confezione di cioccolatini o un biglietto romantico. Piccoli gesti che mi sciolgono: lui mi sorride e io mi commuovo". In ultimo l'ex tronista ha rivelato che Gregucci è molto calmo e pacato, anche se: "Conoscendoci meglio è uscito fuori anche il suo lato da pazzo scatenato".

