Un Passo dal Cielo 4 / Anticipazioni 2 marzo: due nuovi casi per Francesco. Ecco tutte le curiosità sulla fiction

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: QUALCHE CURIOSITÀ - In attesa dei prossimi episodi di Un passo dal cielo 4, volete sapere qualche curiosità sulla serie televisiva ambientata a San Candido? Partiamo da questo: innantutto, nonostante la serie si svolga nel paesino, la maggior parte delle riprese sono state effettuate a Braies, vicino al lago, mentre altre sono state girate a Dobbiaco, Merano, e vicino alle Tre Cime di Lavaredo. Un'altra curiosità di Un passo dal cielo 4 è che, mentre nel telefilm tutti i personaggi parlano un italiano perfetto, nella vita reale l'85% delle persone che abitano a San Candido è di madrelingua tedesca, e parla ovviamente con un forte accento. Un'altra cosa che forse vi interessa sapere è che la serie inizialmente si sarebbe dovuta chiamare L'uomo dei boschi, ma poi si è optato per il nome che conosciamo tutti e che ha fatto la fortuna della fiction prima con Terence Hill e adesso con Daniele Liotti.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: COSA HANNO IN COMUNE DANIELE LIOTTI E FRANCESCO NERI? - Cosa hanno in comune Daniele Liotti e Francesco Neri? Come il capo della forestale di Un passo dal cielo 4, è un amante degli animali e delle poche parole, proprio come il successore di Pietro Thiene. "Il mio Francesco è un tipo di poche parole e spesso è a disagio con le altre persone. Anche per questo ama gli animali, perché non fanno tanti discorsi", ha detto Daniele Liotti in un'intervista a Sorrisi. Come i suoi personaggi anche lui ama gli animali, tanto che le scene in cui era a contatto con essi - come quella in cui ha cavalcato - non sono state girate da una controfigura, ma da Daniele Liotti in persona, che ha chiesto di avere un istruttore per capire come sembrare agile ed esperto. Che rapporto ha con il suo cane, Zaraki? Ovviamente ottimo, ed è anche da quello che si vede che entrambi hanno - magari non tutto - ma sicuramente molte cose in comune.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: SVOLTA TRA FRANCESCO ED EMMA? (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Cosa accadrà nei prossimi episodi di Un passo dal cielo 4? I prossimi episodi della serie televisiva incentrata sulle vicende di San Candido torna la prossima settimana con due nuove puntate, e più precisamente il 2 marzo. Qui un altro omicidio sconvolgerà la piccola cittadina, che non riesce proprio a condurre un'esistenza tranquilla. Il cadavere della persona uccisa viene trovato nel bosco, insieme a qualcuno che potrebbe avere qualcosa a che fare con il brutale assassinio... chi sarà? Un passo dal cielo 4 è una serie molto fortunata: nonostante l'abbandono del protagonista Terence Hill, cavallo di battaglia della fiction, la serie televisiva non ha perso in termini di ascolti, anzi, ne ha guadagnato molto. Daniele Liotti ha preso il posto da protagonista di Un passo dal cielo 4 e Francesco Neri è davvero un degno erede del grande Terence Hill. UN PASSO DAL CIELO 4,

ANTICIPAZIONI 2 MARZO: UN OSTACOLO TRA FRANCESCO ED EMMA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Nei prossimi episodi di Un passo dal cielo 4 vedremo anche una svolta nel rapporto tra Francesco ed Emma, forse i due personaggi più "shippati" di tutta la serie televisiva: i due si troveranno ad avvicinarsi molto - anche se, come al solito, le circostanze non saranno sempre le più romantiche - ma sembra che avverrà anche qualcosa che metterà a dura prova il loro rapporto. Cosa sarà? Questa volta sembra non c'entrare nulla Livia, l'ex moglie di Francesco Neri, ma qualcuno che torna dal passato di Emma. Negli scorsi episodi di Un passo dal cielo 4, Emma ha vissuto un periodo molto brutto perché è stata in coma, e Francesco è stato molto preoccupato per lei, passando diverso tempo al suo capezzale. La ragazza sembra nutrire dei grandi sentimenti nei suoi confronti, ma chissà come andrà a finire la loro storia impossibile. Ci sarà una svolta nel loro rapporto?

