Un passo dal cielo 4, Emma si sveglia dal coma... Anticipazioni sesta puntata 23 febbraio 2017

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 23 FEBBRAIO 2017: “LA BELLA ADDORMENTATA” - La prima rete nazionale, stasera 23 febbraio 2017, manderà in onda la sesta puntata di Un passo dal cielo 4: Daniele Liotti torna a vestire i panni di Francesco Neri. Nell'undicesimo episodio della fiction (“La bella addormentata”) il Capo della Forestale di San Candido sarà alle prese con due casi distinti, che coinvolgeranno anche la polizia del paesino di montagna. Ma l'uomo dovrà affrontare anche un'altra dura sfida, che porta il nome di Emma. La giovane etologa si trova ancora in ospedale, in coma, e Neri cercherà di non passare neanche un secondo lontano dal suo capezzale. La giovane riuscirà a riprendersi o la sua condizione clinica avrà la meglio? Il primo caso che verrà sottoposto alle autorità è quello di un ragazzino, amico della figlia di Huber. Il giovane sembra essere rimasto ferito durante un incidente, mentre scalava le mura di un castello: indagando a fondo, però, la verità che ne verrà a galla avrà un sapore ben diverso. Francesco Neri dovrà occuparsi anche del ritrovamento di una giovane, lasciata sul ciglio di una strada in fin di vita: è un pirata della strada il responsabile, o c'è dietro dell'altro? Anche Nappi, mentre tenta di gestire le delusione nate dal suo rapporto con Eva, affiancherà il Capo della Forestale, e si lascerà coinvolgere da una proposta del collega Huber...

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 23 FEBBRAIO 2016: “PREDA INNOCENTE” - Sarà un lama il vero protagonista del 12esimo episodio (“Preda innocente”) di Un passo dal cielo 4 che verrà trasmesso oggi, giovedì 23 febbraio 2017, su Rai 1: le vicende sentimentali del commissario saranno ancora una volta in primo piano e - dopo la partenza di Eva - Vincenzo Nappi si dovrà occupare della chiusura del bed and breakfast. Le operazioni si riveleranno più complicate del previsto, proprio a causa del curioso animale pronto a far capolino a San Candido. Nel frattempo, Emma, dopo essere uscita dal coma, affronta la convalescenza, ma arriva anche a compiere una scelta che riguarda il futuro, non rivelando nulla a Neri. Proprio Neri, invece, dovrà gestire un'altra tragedia: uno sparo nel bosco ha ucciso un uomo che si occupava di produrre yogurt e marmellate, e che conviveva con diverse difficoltà legate alla sua famiglia. Chi è il responsabile?

UN PASSO DAL CIELO 4, DANIELE LIOTTI HA CONFERMATO LA QUINTA STAGIONE DELLA FICTION? - Daniele Liotti la settimana scorsa è stato ospite del primo appuntamento con Dopo Fiction, il nuovo programma guidato da Nino Frassica, Flavio Insinna e Nathalie Guetta sul piccolo schermo di Rai 1 che racconta, tra aneddoti e dialoghi, i personaggi, le trame e il futuro delle serie in onda e più in voga. Il nuovo protagonista di Un passo dal cielo 4 non poteva certo mancare: nonostante l'addio di Terence Hill, il prodotto Lux Vide continua a fare incetta di ascolti davvero ottimi, e forse anche per questo il nuovo Capo della Forestale di San Candido si è sbilanciato ammettendo che 'pensa' che verranno realizzati nuovi episodi della fiction. Un passo dal cielo 5, dunque, vola dritto verso la conferma? I telespettatori ci sperano: mancano ancora quattro appuntamenti - compreso quello di stasera - prima della conclusione di Un passo dal cielo 4. Vedremo quali verdetto ci restituirà il tempo...

