Una vita/ Video replica puntata del 22 febbraio: Maria Luisa si prepara a dire addio alla madre

Una vita, video replica puntata del 22 febbraio - Nelle ultime puntate di Una Vita, Lourdes è morta di fronte agli occhi di Trini e Ramon. La donna qualche giorno prima aveva confessato tutta la verità ed era stata ascoltata da Maria Luisa. Intanto, Mauro ha deciso di lasciare perdere tutte le indagini su Cayetana. Ma poi ha scelto di aiutare Teresa, al fine di avere del denaro. Leonor e le domestiche stanno avendo dei grandi problemi a causa dell'articolo pubblicato da un giornalista, che avrebbe scritto che nel romanzo della Hidalgo le storie raccontate sono vere e riguardano Acacias. Mauro continua a proporre il suo aiuto a Teresa in cambio di denaro, al fine di aiutare Humildad. La donna decide di dargli i pochi risparmi che possiede e gli chiede di fare tutto ciò che vuole lei. La prima cosa che vorrebbe Teresa è quella di scoprire cosa nasconde Fabiana. Ramon confessa a Maria Luisa che sua madre è morta. La giovane non dimostra alcun dispiacere. Leandro, Leonor e Pablo parlano di quello che potrebbe accadere alle domestiche a causa del romanzo. Rosina e Maximiliano informano la figlia che alla Deliciosa parlano tutti di quanto sta accadendo. Fabiana annuncia a tutti la morte di Lourdes. Maximiliano e Rosina parlano con Cayetana di quanto sta accadendo attraverso il romanzo di Leonor. La De La Serna appare molto arrabbiata con la Hidalgo. Intanto, Celia consiglia Trini a non partecipare alla veglia funebre di Lourdes, in quanto molti pensano che la morte della Palacios sia stata causata da lei. Trini e Celia discutono e la prima spiega all'amica di essere a conoscenza della malignità che possedeva Lourdes. Celia, però, le chiede di non parlare male della donna, in quanto morta. Tano confida a Felipe di voler diventare un militare. L'Alvarez Hermoso, però, vorrebbe vedere il figlio diventare un avvocato o un giudice. Lolita e Felipe hanno una dura discussione che riguarda il romanzo di Leonor. La domestica non ha intenzione di lasciare le altre domestiche da sole, sebbene lei venga trattata bene dai suoi padroni. Durante il corso della veglia funebre di Lourdes, le signore di Acacias parlano male di Trini e Celia prende subito le sue difese. Tutti chiedono a Fabiana dove si trova Maria Luisa. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DI UNA VITA DEL 23 FEBBRAIO.

