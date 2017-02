Vladimir Luxuria / "Sono più femmina di chi è nata donna"

VLADIMIR LUXURIA: L'OPINIONISTA DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2017 SI CONFESSA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Vladimir Luxuria ha fatto un lungo percorso per sentirsi la donna che è oggi e non tornerebbe mai indietro. Ex parlamentare, attivista LGBTQ e adesso opinionista all'Isola dei famosi 2017, Vladimir Luxuria ha rilasciato un'intervista al settimanale Grazia in occasionale dell'uscita del suo libro "Il coraggio di essere una farfalla". "Per me la femminilità è stata una conquista. Io so quanto sia bello essere donna, lo so più di chi è nata femmina", ha detto Vladimir Luxuria a Grazia, parlando anche della scelta di non voler cambiare completamente il suo nome, ma di levare solo la "o" di Vladimiro. "Vladimiro è il nome sovietico di mio nonno fascista: come vede le contraddizioni sono il mio dna. Ho tolto solo la “o” finale. Vuol dire: “la potenza della pace”. E io penso che chi è in pace con se stesso possa essere sovrano della propria vita. Io sono grata all'uomo che sono stata, non lo voglio cancellare".

VLADIMIR LUXURIA: L'OPINIONISTA DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2017 SI CONFESSA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Adesso Vladimir Luxuria è una donna consapevole, ma non è sempre stato così. Da piccola ha avuto dei momenti molto bui, anche dovuti al fatto di avere delle relazioni difficili con le altre persone, che spesso non sia accettavano o peggio, non accettavano lei. "L’amore mi ha scottata, quasi uccisa, quando avevo 16 anni. Fu una passione assoluta, travolgente, finita di colpo quando lui mi ha detto: “Da domani non mi salutare più, perché mi vergogno di te e di quello che ho fatto”. Da allora ho cominciato a pensare che l’amore profondo fosse dolore e quindi me lo concedo solo con amici e familiari. Per il resto ho continuato a inseguire rapporti superficiali, per non soffrire. Se comincio a sentirmi troppo coinvolta, mi blocco. Devo conquistarmi la libertà di amare. Convincermi che vale il rischio di soffrire". L'avrà superato? A 51 anni speriamo di sì!

