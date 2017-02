47 RONIN/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves e Hiroyuki Sanada, alla regia Carl Rinsch (oggi, 24 febbraio 2017)

47 RONIN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: IL CAST - 47 ronin, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pelicola dal genere fantastica prodotta nel 2013 e diretta da Carl Rinsch (The Gift, Shapeshifter) ed interpretato da Keanu Reeves (la trilogia di Matrix, Constantine, Point break - Punto di rottura), Hiroyuki Sanada (Wolverine l'immortale, L'ultimo samurai, Rush hour 3 - Missione Parigi) e Rinko Kikuchi (Pacific Rim, Babel, The brothers room). Nonostante sia interamente ambientato in Giappone, il film è stato girato in parte a Budapest e in parte in uno studio di Londra. L'impresa dei 47 ronin è diventata invece un racconto tradizionale giapponese, da cui sono state tratte diverse opere teatrali tradizionali (joruri e kabuki). Questi 47 eroi sono considerati esempi viventi dell'etica del bushido, cioè l'etica samurai che ancora oggi è considerata importantissima in Giappone. Se le opere teatrali giapponesi tradizionali però utilizzavano la storia per mettere in luce le virtù del bushido, per l'adattamento hollywoodiano la storia vera dei 47 ronin è solo lo spunto per creare un racconto fantastico e ben poco fedele agli eventi storici. Questo è il film d'esordio per il regista Carl Rinsch. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

47 RONIN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Kai (Keanu Reeves) è un mezzosangue indesiderato da tutti. Trova però un protettore in Asano, un signore locale. Quando Asano viene accusato di avere attentato alla vita dello shogun locale, lord Kira (Cary-Hiroyuki Tagawa), però, si vede costretto a praticare il seppuku, cioè il suicidio rituale. Asano era in realtà posseduto da un demone, che intendeva liberarsi di un rivale. I demoni infatti controllano tutta la corte dello shogun, oltre che quest'ultimo. I 47 samurai di Asano, capitanati da Kuranosuke Oishi (Hiroyuki Sanada), che hanno ora perso l'onore e sono diventati ronin, cioè privi di padrone, decidono però di vendicarsi e di annientare la corte demoniaca dello shogun. A loro si unisce, poco convinto, anche Kai, seppur conscio che l'impresa sia praticamente suicida.

