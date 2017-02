AGENTE MATRIMONIALE/ Su Rai Movie il film con Corrado Fortuna, Nicola Savino, alla regia Christian Bisceglia (oggi, 24 febbraio 2017)

AGENTE MATRIMONIALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Agente matrimoniale, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata in Italia e prodotta nel corso dell’anno 2006 dalla casa cinematografica della Dharma 3 in collaborazione con Rai Cinema per la regia di Christian Bisceglia che ne ha anche scritto il soggetto e sceneggiatura. Nel cast del film figurano Corrado Fortuna, Nicola Savino, Elena Burika, Ninni Bruschetta, Maura Leone, Elisa Sciuto e Vittorio di Paola. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AGENTE MATRIMONIALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia ruota attorno alla figura di Giovanni Maimone (Corrado Fortuna), un giovane trentenne siciliano che ora vive a Milano e che è molto timido ed introverso. Giovanni ha una paura fobica dei cani che lo ha portato prima al licenziamento e poi a causa dell’assenza di un nuovo posto di lavoro lo ha costretto a tornare nella natia terra siciliana, Catania. Giovanni ha un curriculum di tutto rispetto che però suo malgrado non viene apprezzato più di tanto, infatti non riesce a trovare alcun buono lavoro se non l’agente immobiliare. In questa avventura Giovanni si ritrova insieme ad un vecchio amico dei tempi dell’università, Filippo (Nicola Savino) in cui entrambi allora lavorano per questa agenzia specializzata. Giovanni inizia a svolgere questo lavoro con grande dedizione e solerzia, ma ben presto inizia a trovarsi di fronte a fatti della quotidianità siciliana che oramai vivendo a Milano aveva in parte dimenticato. La sua tanto amata ed odiata provincia siciliana sembra in qualche modo ancora ancorata al passato ma anche fortemente proiettata al futuro con chi è ancora molto attento alle processioni dei santi patroni e chi invece lavora nella multinazionale che produce microchip. Giovanni inoltre grazie al suo lavoro prende coscienza di come la mafia sia ancora tutt’ora fortemente radicata e compatta, di come inoltre vi sia una sorta di spaccatura nelle giovani generazioni che stanno diventando multietniche. La vecchia amicizia che Giovanni ha con Filippo però gli causerà non pochi problemi in quanto il ragazzo si ritroverà senza neanche sapere come coinvolto in una serie di truffe che l’astuto Filippo ha messo in piedi per guadagnare un po’ di soldi alle spalle di poveri clienti inconsapevoli della cosa. A cambiare la sua vita però ci penserà una giovane donna di nome Aurora (Elena Burika) che lo farà innamorare perdutamente di lei.

