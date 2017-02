ALDA D'EUSANIO CONTRO VLADIMIR LUXURIA/ Frecciata all'opinionista dell'Isola dei Famosi: 'cambia pettinatura, non vedi che ora ho i boccoli?’

ALDA D'EUSANIO CONTRO VLADIMIR LUXURIA: LA CONDUTTRICE LANCIA UN APPELLO ALL'OPINIONISTA DELL'ISOLA DEI FAMOSI (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - Tutti avevano notato il nuovo look di Vladimir Luxuria in questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi, paragonandolo a quello della nota conduttrice televisiva Alda D'Eusanio. Le due adesso si somigliano molto, sui social sono partiti i primi paragoni tra la conduttrice e l'opinionista e la voce è arrivata direttamente ad Alda D'Eusanio che ha deciso di parlare ai microfoni di 'Novella 2000' lanciando un appello a Vladimir Luxuria: "Il mio parrucchiere mi ha cambiato lo stile, mi ha fatto la boccolata quindi mi raccomando fatti i boccoli anche tu" si legge, un appello ironico certo visto che la D'Eusanio ha cambiato nuovamente il suo look e chiede all'amica di fare lo stesso per tonare ad essere due gocce d'acqua. Nella foto su Novella 2000 c'è una foto di Vladimir Luxuria ed Alda D'Eusanio scattata al Gay Village di Roma la scorsa estate. Martedì sera, nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi, vedremo un nuovo look da parte di Vladimir?

