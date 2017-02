Amici 2017 / Ed. 16, Anticipazioni registrazione del 25 febbraio: Mike Bird perde la sfida e non accede al serale

Amici 2017 ed. 16, Anticipazioni registrazione 25 febbraio e news serale: Mike Bird perde la sfida e non accede al serale - È appena iniziata la nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi e si è subito partiti con la presentazione di alcuni ospiti speciali. Come ci svela Il Vicolo delle News, in studio come previsto è arrivata Elodie Di Patrizi, ma non da sola, perchè ad accompagnarla è arrivata anche Emma Marrone. Con loro anche il terzo classificato del Festival di Sanremo 2017 Ermal Meta. Si parte però con la sfida di Sebastian che riesce a vincere senza particolari problematiche. Ecco allora, come annunciato, la sfida di Mike Bird per l'accesso al serale. Il cantante ha deciso di sfidare Rosario, Riccardo e Michele ma, perima di iniziare, Carlo Di Francesco lo rimprovera per aver messo in difficoltà i suoi sfidanti, senza dare loro la possibilità di scegliere la canzone che preferiscono; così propone che si faccia così e Mike accetta. Si parte da Rosario che canta il suo inedito contro quello di Mike e vince quest'ultimo. La sfida continua allora con Riccardo su una cover inglese e con Mike che perde, quindi la sfida si conclude qui senza risultato per lui.

Amici 2017 ed. 16, Anticipazioni registrazione 25 febbraio e news serale: Elodie Di Patrizi ed Ermal Meta ospiti, una sfida a squadre decisiva - Si terrà tra poche ore una nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi, durante la quale le due squadra torneranno a sfidarsi per lo speciale che andrà in onda domani a partire dalle 14.10 su Canale 5. Previsti due ospiti d'eccezione direttamente dal Festival di SAanremo 2017: torna nella scuola una nota e amata allieva dello scorso anno, Elodie Di Patrizi e con lei arriva in studio anche Ermal Meta. I due cantanti si "sfideranno" assieme agli allievi: Elodie canterà "Tutta colpa mia" e, alle sue spalle, Andreas e Vittoria balleranno sfidandosi con Oliviero e Sebastian che balleranno per Ermal Meta che canterà la sua canzone di Sanremo "Vietato morire". Si tratta di una bellissima sfida che sicuramente lascerà estasiato il pubblico a casa e in studio. Ma non è questa l'unica sfida molto attesa dal pubblico, visto che proprio da questa settimana gli allievi hanno avuto la possibilità di scegliere tre compagni da sfidare per accedere al serale.

Amici 2017 ed 16, Anticipazioni registrazione 25 febbraio e news serale: primi accessi al serale e nuove eliminazioni - Le possibilità di accesso al sera, anche quest'anno, sono due: la prima è l'unanimità da parte di tutti i professori, l'altra è quella di sfidare tre compagni della propria categoria e batterli tutti e tre; in quel caso è un giudice esterno a giudicare le esibizioni. Lesfide lanciate questa settimana sono state quelle di Mike Bird e Michele e solo nella registrazione di questa sera sapremo se saranno accettate dalla commissione. Come annunciato inoltre nella puntata del daytime andata in onda oggi, sabato i componenti della squadra che risulterà vincitrice dalla sfida potranno presentarsi davanti alla commissione per ottenere gli eventuali 11 sì per l'accesso al serale. Una puntata quindi molto importante quella che verrà registrata tra poche ore nel noto studio di Canale 5: oltre alla sfida tra squadre potrebbero infatti arrivare i primi accessi diretti al serale o tramite sfida, ma anche qualche nuova eliminazione.

