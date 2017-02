AMICI 2017 / Ed. 16, anticipazioni e news verso il serale: l’emozione di Mike Bird (Oggi, 24 febbraio)

AMICI 2017, ED. 16, ANTICIPAZIONI E NEWS VERSO IL SERALE: L’EMOZIONE DI MIKE BIRD - Mike Bird vuole una maglia del serale di Amici 2017 a tutti i costi. Entrato nella scuola di Maria De Filippi in punta di piedi, il giovane cantautore, passo dopo passo, non solo è riuscito ad emergere ma sta dimostrando di essere un vero talento. Oltre a saper cantante, infatti, scrive dei bei pezzi ed è capace come pochi di catalizzare l’attenzione del pubblico. Secondo gli insegnanti, però, Mike ha ancora un difetto da correggere. Pur riconoscendo il suo enorme valore, infatti, alcuni insegnanti pretendono da Mike anche dei brani in italiano. Finora, infatti, il giovane ha sempre cantato in inglese ma si è detto pronto ad accontentare le richieste dei maestri. Motivo che l’ha spinto a sbottare quando si è visto assegnare due brani in inglese per la prossima sfida a squadre. “Braga e Moro vogliono sentirmi cantare in italiano e mi sono stati assegnati due pezzi in inglese”, si sfoga in confessionale Mike che dopo poco viene accontentato con la canzone “Impressioni di settembre” della PFM. “Bravo, veramente emozionante”, gli dice Alex Braga dopo aver ascoltato la sua esibizione. Di fronte alle parole dell’insegnante e all’intensità del pezzo, Mike non trattiene le lacrime. “È stato tanto difficile”, ammette Mike con i lucciconi. “Volevo ringraziarvi perché se non avessimo avuto tante discussioni probabilmente non avrei avuto il coraggio di fare nulla. Non sai quanto aspettavo e temevo questo momento di cantare in italiano davanti a te”.

