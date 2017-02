AMICI 2017 / Mike Bird prepara un brano in Italiano e sfida Michele (Anticipazioni e news)

AMICI 16: MIKE BIRD, PREPARA UN PEZZO IN ITALIANO: SFIDA IN ARRIVO? (Oggi, 24 febbraio 2017) - Mike Bird è sicuramente uno dei personaggi più controversi e discussi dell'edizione 2016/2017 del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda su Real Time alle 13.50 abbiamo visto il cantante alle prese con un brano in italiano. Infatti, nella puntata trasmessa sabato 18 febbraio, a Bird è stato rimproverato di non cantare mai un brano in italiano ma di mascherarsi dietro le canzoni in inglese. Dopo l'assegnazione di due pezzi in lingua, Bird ha voluto affrontare la redazione e quindi, Alex Braga ha voluto sfidare il giovane a cimentarsi in un testo nella nostra lingua. Il ragazzo, inizialmente, non sembrava aver preso molto bene la questione, tanto da lamentersi di non riuscire a dare il meglio di sé e che si è allenato quanto avrebbe dobuto. Tuttavia, è riuscito a esibirsi raccogliendo il consenso proprio di Braga e il ragazzo si è commosso: "Stai raggiungendo un livello di nudità nei tuoi confronti molto importante" ha detto Braga a Mike. E, il giovane, proprio nella puntata del 23 febbraio si è trovato ad affrontare sia belle che cattive notizie.

AMICI 16 : MIKE BIRD, IL SINGOLO E' PRIMO MA MICHELE LO ACCUSA DI ESSERE UN FUOCO DI PAGLIA (Oggi, 24 febbraio 2017)- Mike sta preparando il brano in Italiano Impressioni di Settembre di PFM con cui si presenterà schierabile sabato 25 febbbraio nella puntata pomeridiana di Canale 5. Il ragazzo sta vivendo dei momenti molto particolari all'interno della scuola. Infatti, il suo singolo Closer è primo in classifica e questo ha inorgoglito moltissimo Bird. Dall'altro lato, si è ritrovato ad essere sfidato e quindi candidato all'eliminazione da Michele. Quest'ultimo, ha definitivo l'alunno di Amici 2017 come un fuoco di paglia, che all'inizio sembra avere qualcosa di interessante al primo impatto mentre poi perde il suo fascino. Mike, dal canto suo, ha considerato questo gesto di Michele come una sorta di vendetta dato che la settimana prima Bird aveva messo in sfida proprio Michele. Quest'ultimo, ha allontanato queste accuse, ma Mike non c'è stato, dicendogli che se fosse stato in buona fede avrebbe dovuto scontrarsi con Thomas, suo vero concorrente nella scuola. Durante questa settimana ha avuto momenti di rabbia e sconforto ma si è anche stretto ai suoi amici.

AMICI 2017: MIKE BIRD, CHE COSA COMBINERA' LA PROSSIMA PUNTATA (Oggi, 24 febbraio) - Mike è, quindi, grande protagonista della puntata del 25 febbraio di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo dovrà affrontare Michele e, probabilmente, si gioca in questo modo l'ultima carta per poter andare davanti alla commissione e capire se sia indoneo o meno alla fase finale del programma. Mike, infatti, ha da settimane attirato più di un dubbio da parte dei professori, compresi Francesco Moro ed Alex Braga, i quali lo hanno rimproverato di essere troppo ancorato al suo genere. Ora, col brano in italiano, Mike deve giocarsi il tutto per tutto per riuscire a convincere i più scettici. Ce la farà? Nel frattempo, è curioso ipotizzare che Maria De Filippi possa far riferimento anche a delle particolari amicizie di Bird all'interno della scuola. Infatti, il giovane è sempre più vicino a Shady, che ha abbracciato dopo che la giovane ha sentito per la prima volta il suo inedito alla radio. Ma, il giovane è anche molto preso da Giulia. I due si sono ritrovati vicini in settimana e Mike ha coccolato la ragazza scoppiata a piangere perché convinta di essere inadeguata in sala da ballo.

