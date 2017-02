Amore pensaci tu / Anticipazioni 3 marzo, terza puntata: i genitori deludono i figli

AMORE PENSACI TU: ANTICIPAZIONI 3 MARZO, TERZA PUNTATA. LA DELUSIONE DEI FIGLI - Cosa accadrà nella prossima puntata di Amore pensaci tu, che andrà in onda venerdì 3 marzo prossimo? Il primo episodio si chiama Show & Tell e vede protagonisti i vari genitori, che devono andare a scuola dai figli per parlare del proprio lavoro. Tutti quindi proveranno a trovare un modo originali per rendersi interessanti agli occhi dei bambini della classe ma, soprattutto, a quelli dei loro figli. C'è qualcuno che però non si presenterà, facendo rimanere malissimo il proprio figlio. Chi sarà? Insomma, una cosa semplice come questa e che molti credono sia all'ordine del giorno per delle persone adulte con dei figli si rivelerà abbastanza problematica: cosa combineranno i protagonisti di Amore pensaci tu? Dalle anticipazioni del prossimo episodio sembra che a parte l'assenza di un personaggio importante, anche qualcos'altro renderà la giornata molto interessante.

AMORE PENSACI TU: ANTICIPAZIONI 3 MARZO, TERZA PUNTATA. MARCO CERCA DI RENDERE FELICI LE FIGLIE - Nuovi guai in arrivo anche nel secondo episodio di Amore pensaci tu, che vede nuovi litigi e nuove nubi addensarsi all'orizzonte. Marco, il nostro ex papà a tempo pieno, ha deciso di portare le sue figlie sul set dello spot del loro idolo, la star del web Rossella. Non si sa in quale modo, ma anche gli altri protagonisti di Amore pensaci tu andranno sul set pubblicitario e, per una serie di non detti, equivoci e situazioni bizzarre, arriveranno a litigare furiosamente. Cosa accadrà? Non lo sappiamo ancora, certo è che con loro sembra impossibile annoiarsi, anche solo per un minuto. Tutti i protagonisti di Amore pensaci tu sono alle prese con vari problemi di natura esistenziali causati dal loro ruolo nella famiglia, da come lo percepiscono, e da come come questo viene influenzato dall'esterno. Pronti a vedere i nostri protagonisti azzuffarsi?

