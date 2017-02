Amore pensaci tu / Emanuele ignora Camilla, Marco scopre il film di Anna: anticipazioni seconda puntata 24 febbraio 2017

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 24 FEBBRAIO 2017: “TRUFFATI!” - Secondo appuntamento su Canale 5 con Amore pensaci tu, la nuova fiction proposta da Canale 5. Il primo episodio in programma oggi, venerdì 24 febbraio 2017, si intitola “Truffati!”. Luigi sarà costretto a trascorrere più tempo a casa con i figli, proprio come gli ha chiesto sua moglie Gemma: la coppia ha infatti deciso di ospitare la giovane Camilla, per supportarla e aiutarla in questo periodo complicato. La settimana scorsa abbiamo visto Nicola, il figlio di Marco rimasto come folgorato dalla ragazza, prestarle 1000 euro. La verità è che la ragazza aspetta un bambino, ed è proprio per questo che i Cordaro hanno deciso che sarebbe stato meglio che si trasferisse da loro, visto e considerato il rischio che è stato attributo alla sua gravidanza. Una sistemazione che, sembra, andrà piuttosto stretta al personaggio interpretato da Benedetta Gargari. Luigi, con tutte le incombenze del caso, lascerà le redini e la guida del cantiere alla figlia maggiore, Chiara. Nel frattempo, anche il piano di Jacopo andrà avanti: l’uomo è determinato a riconquistare la sua ex, Elena, e riprendersi il posto all’interno della sua famiglia: Luigi ha provato a dargli alcuni consigli, ma più tardi l’uomo dovrà vedersela nientemeno che con la nuova fianna della donna, Roberto. Come andrà a finire? I due arriveranno a scontrarsi?

AMORE PENSACI TU, “GRANDI SPERANZE” - Il secondo episodio di Amore pensaci tu in programma stasera porta il titolo di “Grandi speranze”. Il personaggio di Camilla sarà ancora una volta al centro, con la sua gravidanza a rischio, la sua giovane età e tutte le conseguenze che questi fatti comportano. La giovane avrebbe voluto rimanere a vivere con Emanuele, che ora sembra ignorarla: è naturale che un pizzico di sofferenza farà capolino nel cuore della ragazza, deciderà di affrontarlo in modo diretto? Nel frattempo, il nuovo lavoro di Francesco e Anna sta per approdare sul grande schermo: la protagonista conosce benissimo il tema e la trama della pellicola, ed è anche per questo che farà di tutto per evitare che suo marito Marco venga a sapere della prima e si ritrovi in sala, insieme a tutti gli altri e (soprattutto) al suo fianco! Il piano, però, fallirà miseramente e Anna dovrà confrontarsi con la reazione (solo inizialmente tranquilla e misurata) del marito. Infine, Jacopo - forse troppo preso dal suo tentativo di riconquistare Elena - non si accorge che Chiara potrebbe provare qualcosa nei suoi confronti…

AMORE PENSACI TU, IL PRIMO RISCONTRO DEL PUBBLICO: LA FICTION È UN “RITORNO AI CESARONI”? - Risale alla scorsa settimana il debutto di Amore pensaci tu: la prima puntata del 17 febbraio ha portato a casa dei numeri non eccellenti, raccogliendo davanti al piccolo schermo 2 milioni e 861mila spettatori con il 12.25% di share. Il calo fisiologico, proprio come avviene nei neonati, non manca quasi mai per i nuovi programmi appena lanciati in televisione, anche se dovremo attendere il verdetto di domani per scoprire come se la caverà stasera la fiction in termini di audience. Nel frattempo, Verdiana Bixio, presidente di Publispei, si è raccontata in esclusiva sulle pagine di TvBlog e ha spiegato che “Il progetto è nato tre anni fa; la serie australiana“ (il progetto è infatti adattato da House Husbands) “è di grande successo e i presupposti per l’adattamento italiano c’erano tutti. Nella scrittura italiana sono stati parecchi i cambiamenti perché l’adattamento significa raccontare il mondo italiano, altrimenti il pubblico non si identifica. Amore pensaci tu è un ritorno ai Cesaroni? I Cesaroni, caso culturale e sociale, aveva narrazione e caratterizzazione dei personaggi molto vicina alla commedia dell’arte; i personaggi erano molto diretti nella comicità, qui invece abbiamo delle famiglie che vivono anche situazioni comiche e divertenti, ma non è una comicità di battuta, ma di situazioni”.

© Riproduzione Riservata.