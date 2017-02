Andrea Iannone/ Foto con la Suzuki: “tu non mi tradirai mai”, e Belen Rodriguez…

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE, È GIA' FINITA PER LA COPPIA? LA FRASE DEL PILOTA ALLARMA - È già crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? È questo che ci si chiede di fronte ad un post pubblicato dal pilota di MotoGp su Instagram. "Tu che non mi tradirai mai" scrive infatti Andrea Iannone, accompagnando la frase ad una foto che lo vede in sella alla sua moto. Un post che, apparentemente, sembra tradire solo l'immensa passione per il suo lavoro, eppure a molti la sua pare essere una frase con un secondo senso. "Tu che non mi tradirai mai" viene infatti interpretata da alcuni come una possibile frecciatina alla compagna Belen Rodriguez e, di conseguenza, a quello che potrebbe essere anche l'indizio di una possibile criti tra loro due. Possibile che, dopo le immagini degli ultimi mesi, ci sia già maretta nella coppia? Un gesto sembra chiarire tutto: sotto all'immagine in questione e alla frase "incriminata" di Iannone, ecco spuntare un like: proprio quello della sua bella Rodriguez.

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE, CRISI PER LA COPPIA? IL GESTO DELLA SHOWGIRL CHIARISCE - Un semplice like serve infatti a zittire i sospetti e il gossip sorto nelle ultime ore su Belen e Andrea. Il gesto della Rodriguez allontana in un batter d'occhi le critiche di chi credeva che il loro amore fosse già in crisi. Nulla di tutto questo invece per la coppia che è invece affiatata e sempre più innamorata. Belen e Iannone sono da poco tornati da una bellissima vacanza assieme al piccolo Santiago: i tre sono stati prima a Disneyland poi, proprio di recente, in Australia. Entrambi si sono divertiti a condividere con i fan immagini della loro vacanza tra canguri, spiagge meravigliose e momenti indimenticabili con il piccolo Santiago che, proprio da pochi giorni, è tornato e ha riabbracciato suo padre, Stefano De Martino. Nonostante quindi le numerose voci che li vogliono già vicini alla rottura, Belen Rodriguez e Andrea Iannone vivono un momento davvero felice. La showgirl argentina ha chiarito che, per ora, non ci sono progetti importanti come il matrimonio o un figlio, ma chissà che in futuro qualcosa non possa cambiare.

