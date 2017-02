BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: cosa sta succedendo tra Ridge e Quinn? Alla Forrester nascono i primi sospetti

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: NASCONO I PRIMI SOSPETTI SU QUINN E RIDGE? - Le puntate americane di Beautiful della prossima settimana potrebbero sancire la svolta per quanto riguarda la relazione clandestina (sempre che così possa essere definita) tra Quinn e Ridge. La coppia faticherà a nascondere i propri sentimenti e, dopo essere stata scoperta da Ivy, si troverà a vivere un'altra situazione pericolosa quando resterà bloccata dentro i bagni della Forrester Creations. Ma che ci farà lì dentro? Mentre Charlie cercherà di liberare i due mal capitati, i dubbi cominceranno a diffondersi tra i corridoi della casa di moda. Cosa sta accadendo tra i due storici rivali? L'odio si è trasformato in amore? Il dubbio giungerà in breve tempo anche a Eric, che in pochi istanti si ritroverà catapultato a circa vent'anni prima, quando lui e Ridge erano soliti scambiarsi la stessa donna (Brooke). L'incubo dunque si ripeterà? Ma cosa penserà Brooke a tal proposito?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 24 FEBBRAIO: LA VITTORIA DI QUINN FULLER! - Beautiful sancirà oggi la fine di ogni speranza per i Forrester, uniti come non mai di fronte ad un unico nemico: Quinn Fuller! Ridge non si sbagliava credendo che il padre non avrebbe mantenuto la promessa fatta, confermando ancora una volta la sua predilezione verso donne forti e pronte a tutto per raggiungere i loro obiettivi. Dopo avere ascoltato i rimproveri della sua numerosa progenie e avere capito di essere stanco di essere trattato come un bambino, Eric tornerà indietro sui suoi passi presentandosi alla porta della madre di Wyatt. A differenza di quanto accaduto poco prima con il figlio, ma anche con Ridge e Deacon, questa volta Quinn non ascolterà né minacce né tanto meno richieste disperate: Eric avrà per lei un'unica e attesissima domanda ovvero ricominciare la loro storia dove era stata interrotta a Montecarlo. La risposta della Fuller sarà ovviamente positiva! Non aspettava altro...

© Riproduzione Riservata.