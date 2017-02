BELEN RODRIGUEZ/ News: anche la showgirl dalla parte di Cattelan e Bebe Vio, la campagna contro gli haters (oggi, 24 febbraio)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: ANCHE LA SHOWGIRL DALLA PARTE DI ALESSANDRO CATTELAN E BEBE VIO, LA CAMPAGNA CONTRO GLI HATERS (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez sa benissimo che cosa voglia dire avere a che fare con i cosiddetti haters del web: è ormai quasi impossibile non leggere almeno un commento negativo, e non espresso certo in modo costruttivo, sui post di molti dei vip e dei personaggi del mondo dello spettacolo. E la showgirl argentina, in questo senso, è purtroppo seconda a pochi: spesso non mancano le critiche e anche qualche parola al vetriolo, a cui talvolta Belen risponde, e che altre volte si limita invece ad ignorare. Come anche altri vip (per esempio, la salentina Emma Marrone), Belen Rodriguez ha condiviso la nuova compagna lanciata a E poi c'è Cattelan dal presentatore Alessandro e da Bebe Vio, ospite del late show di Sky Uno, #EPCCDonaUnNeurone ad un haters". La campionessa paralimpica è stata ospite di Cattelan proprio dopo essere stata bersaglio di questo fenomeno sul web e l'attenzione, dunque, si è spostata inevitabilmente proprio sugli haters: i due hanno trovato uno slogan ironico per cercare di contrastarlo, rispettando in pieno il clima spensierato del programma, ma lasciando intendere in modo efficace che il tema trattato è molto serio. Tanto serio che anche Belen e altri hanno scelto di riportare sulle loro pagine social la campagna, clicca qui per vedere il post della showgirl argentina.

© Riproduzione Riservata.