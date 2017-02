Beautiful / Anticipazioni puntata 25 febbraio: shock alla Forrester! Eric riassume Quinn Fuller

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 25 FEBBRAIO: QUINN RITORNA ALLA FORRESTER CREATIONS! - Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Beautiful nella quale il peggior incubo di tutta la famiglia Forrester si trasformerà in realtà. Nonostante Eric abbia rassicurato i suoi familiari in tutti i modi possibili, confermerà come i sospetti di Ridge siano più che fondati. L'Amministratore Delegato dell'azienda, infatti, si presenterà in ufficio ma questa volta non sarà solo: ci sarà Quinn con lui e a nulla serviranno le rimostranze da parte di tutti. Senza neppure ascoltare le opinioni di figli e nipoti, Eric annuncerà di avere assunto di nuovo Quinn alla Forrester Creations, presentandola come la nuova disegnatrice della linea di gioielli (in crisi dopo l'allontanamento della Fuller e di Ivy, tornata in Australia). Ecco dunque che la madre di Wyatt raggiungerà il suo scopo: voleva ritornare nell'azienda dei Forrester e avere un uomo ricco e gentile al suo fianco. Tali risultati verranno facilmente raggiunti con una sola mossa!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 25 FEBBRAIO: THOMAS DIFENDE SASHA - Nelle puntate italiane di Beautiful, Thomas ha dovuto assistere alla partenza di Caroline e Douglas per New York, senza potere fare nulla per fermarli. A sorpresa, è stata Sasha a stargli vicino in quei giorni difficili, chiedendo espressamente all'amico di dare tutto se stesso per rendere felice il figlio, anche nel caso in cui tra lui e Caroline non nasca una vera e propria relazione. Se nel precedente colloquio è stata la Avant a sostenere Thomas, la situazione si invertirà nell'episodio di domani. In esso, infatti, avrà luogo un duro scontro tra la modella e Julius, che ancora una volta chiederà alla figlia di stare lontana da Zende e Nicole per non creare loro ulteriori problemi. Ma le eccessive affermazioni del signor Avant non piaceranno affatto a Thomas, che interverrà per proteggere l'amica da quella brutta situazione. Julius se ne andrà e, rimasta sola con Thomas, Sasha lo ringrazierà per avere preso le sue difese...

