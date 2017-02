Beautiful, video replica puntata 23 febbraio: Katie avrà il supporto di Brooke? - Negli ultimi episodi trasmessi su Canale 5 di Beautiful, tutti a Los Angeles, tranne Rick, hanno scoperta la relazione segreta tra Eric e Quinn. I famigliari del Forrester sono rimasti sconvolti. Ma a soffrire di più per la situazione è Steffy. Intanto, Bill ha chiesto a Katie di firmare l'accordo del divorzio. Ma mentre la Logan era intenta a visionare il contratto, è stata chiamata da Ridge che le ha proposto di collaborare. Il Forrester ha chiesto a Katie di prendere le azioni di Bill dell'azienda di Eric. Ma lo Spencer ha subito riufiutato la richiesta della moglie e non apprezza il comportamento di Ridge. Nel corso della puntata del 23 febbraio, Eric rivela a Rick, di fronte a Steffy, Ridge e Thomas, di avere avuto una relazione con Quinn. Tutti sono molto preoccupati per l'uomo. Eric, però, si arrabbia e infuriato chiede di non essere trattato come un bambino. Intanto, Wyatt chiede a Quinn di lasciare subito Los Angeles. Liam ricorda il bacio con Steffy a Montecarlo. Eric va a trovare Quinn, che sembra sorpresa di vederlo sulla porta di casa sua. Thomas, Ridge e Rick parlano di questa relazione e insieme cercano di trovare una soluzione per allontanare la Fuller da Eric. Liam confessa a Steffy di essere preoccupata per lei. La giovane, però, è preoccupata solo per Eric ed è convinta che Wyatt riuscirà a risolvere la situazione. Quinn chiede a Eric se tra loro è finita. Lui le annuncia che è appena cominciata e la bacia. Quinn, però, è sicura che i loro cari non potrebbero mai accettare la loro relazione. Eric è ormai convinto di voler continuare questa storia d'amore, in quanto le loro famiglie dovrebbero essere felici per loro. Nel presente di Eric ci dovrebbe essere Quinn. Intanto, Rick e Ridge sperano che il padre non abbia raggiunto la donna. Thomas e Sasha si incontrano in palestra e lei gli propone di parlare un po'.

