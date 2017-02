CHICAGO PD 4 / Anticipazioni del 24 febbraio 2017: l'Intelligence affronta una possibile minaccia terrorista

CHICAGO PD 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 24 febbraio 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio di Chicago PD 4, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Gangs in guerra". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Trudy (Amy Morton) incontra il padre in una delle sue solite cene, in cui il Sergente contesta a Robert (Chelcie Ross) di aver intrapreso una relazione con una donna più giovane. Una volta uscita di casa, Trudy viene colpita alle spalle e picchiata, ma per fortuna il suo aggressore, seppur portandosi via la pistola, viene messo in fuga da un suo gesto immediato. Trudy viene trasportata d'urgenza al MED, dove Rhoades (Colin Donnell) cerca di fare il possibile per curarla. Mouch (Christian Stolte) raggiunge la squadra subito dopo, trafelato ed impaurito di quanto potrebbe succedere alla fidanzata e per alcune domande scomode di Voight (Jason Beghe) ed Erin (Sophia Bush). Rivela tuttavia che qualche giorno prima è stata minacciata da una persona per via di una querela. Grazie ad un testimone, la squadra scopre che il Sergente si trovava a cena con il padre, ma quando raggiungono l'abitazione, trovano solo il corpo dell'uomo disteso sul pavimento. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore avrebbe infatti ucciso prima Robert ed in seguito avrebbe attaccato Trudy. L'Intelligence sospetta subito dell'ultima fiamma della vittima, Natalie (Lilia Vassileva), che viene ritrovata in possesso della carta di credito di Robert. La ragazza viene fermata dopo una fuga mal riuscita, ma Alvin (Elias Koteas) nota che ha appena inviato un sms a qualcuno. Subito dopo, una cliente del supermercato inizia ad urlare riguardo al furto della propria auto, ma Alvin e Ruzek (Patrick John Flueger) riescono a fermare il criminale, Leonard Millwood (Guy Holling). La ragazza nega di essere responsabile dell'omicidio, così come il complice, per quanto ammetta che hanno derubato la vittima. Natalie rivela inoltre che Robert ha intestato a Trudy tutte le sue proprietà ed attività già sei mesi prima e che non era al verde come voleva far credere. La squadra scopre in seguito che Robert è collegato con un pericoloso cartello e che ha diversi milioni di patrimonio. Risangolo poi ad un sospettato, ma non appena Trudy ne viene informata, decide di fuggire dall'ospedale con l'intenzione di farsi giustizia da sola. Burgess (Marina Squerciati) ovviamente si sente in colpa per l'episodio, dato che è stata lei a rivelarle l'indizio che stavano seguendo. Nello stesso momento, Trudy punta l'arma contro Wade McGregor (Gideon Emery) e gli impone di ammanettarsi. Anche se sottolinea di non sapere se arrestarlo oppure ucciderlo, Voight riesce a fermare il Sergente prima che uccida l'assino del padre. Qualche ora dopo, è invece Mouch a crollare, a causa di tutta la tensione provata dalla moglie e perché consapevole che non è ancora finita.

CHICAGO PD 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 FEBBRAIO, EPISODIO 4 "GANGS IN GUERRA" - Dopo averlo lasciato all'ombra di tutta la squadra di Chicago PD 4, Atwater rivelerà qualche particolare in più della propria vita privata in questo quarto episodio. Non troppo però, dato che lo vedremo impegnato nella cura dei due fratelli minori e poco di più. Burgess sorprenderà infatti Jordan, uno dei due fratelli di Atwater, in un posto in cui non dovrebbe proprio trovarsi. Per il resto, assisteremo ad un intervento carico di tensione di Erin e Ruzek, che accorreranno per salvare alcune vittime prese di mira da un folle durante un concerto. Fra le vittime un giovane rapper di 16 anni, che porterà l'Intelligence ad indagare all'interno delle rivalità fra gang di quariere. Per poter risalire al colpevole, ipotizzando un attacco dei terroristi, Voight deciderà di rivolgersi ai piani alti dell'FBI e dell'NSA.

