CLAUDIO BISIO / Compagno di vacanze ideale per gli italiani (Italia’s Got Talent, puntata 24 febbraio)

CLAUDIO BISIO INCORONATO DA UN RECENTE SONDAGGIO (ITALIA’S GOT TALENT, PUNTATA 24 FEBBRAIO) – Questa sera sulle frequenze di Sky Uno va in onda la prima puntata del programma di successo Italia’s Got Talent. Nella giuria di questa nuova edizione è stato confermato il comico, attore e conduttore televisivo Claudio Bisio. Bisio che recentemente è stato protagonista di una indagine riportata sul sito di Radio Network 105. Infatti l’artista milanese è stato indicato assieme alla bellissima attrice americana Jennifer Aniston, a Belen Rodriguez, a Michelle Hunziker, a Brad Pitt, a Luca Argentero, a Piero Angela e a Francesco Totti, tra le star con cui gli italiani vorrebbero trascorrere le proprie vacanze. Un consenso massiccio per Bisio che peraltro arriva in maniera trasversale sia dalle donne che tra i maschi grazie alla sua eccezionale simpatia che ne fanno un compagno di vacanze ideale secondo gli italiani. Inoltre, intervistato da TMW Radio ha parlato del momento del suo Milan, rimarcando come si debba far lavorare in pace l’attuale allenatore rossonero Montella dicendosi convinto che l’obiettivo qualificazione in Europa League possa essere centrato.

CLAUDIO BISIO, IL GIUDICE DEL TALENT DI SKY UNO: LA CARRIERA (ITALIA’S GOT TALENT, PUNTATA 24 FEBBRAIO) – Claudio Bisio è nato a Novi Ligure in provincia di Alessandria nel marzo del 1957 ma si è trasferito con la propria famiglia a Milano nel 1962. Per due anni ha frequentato la facoltà di Agraria per poi seguire la sua passione per il mondo dello spettacolo diplomandosi nel 1981 presso la Civica scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Ha iniziato ad esibirsi come cabarettista nello storico locale milanese del Derby per poi imporsi a livello nazionale sia nell’ambito televisivo che cinematografico. Sul grande schermo l’esordio è avvenuto nell’anno 1983 nell’ambito del film Sogno di una notte d’estate per la regia di Gabriele Salvatores. Con quest’ultimo avrà inizio una proficua collaborazione che porterà alla vittoria del Premio Oscar con il film Mediterraneo. Tra le altre pellicole in cui Bisio ha recitato ci sono Asini, Sud, Natale a New York, Ex, Maschi contro femmine, Benvenuti al Sud e l’ultimo Non c’è più religione. In tv ha diretto Striscia la notizia, condotto Zelig e dal 2015 è giudice di Italia’s Got Talent.

