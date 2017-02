CRIMINAL MINDS 12 / Anticipazioni del 24 febbraio 2017: Yates consegna la sua prossima vittima a Rossi

CRIMINAL MINDS 12, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Dopo la pausa invernale, Criminal Minds 12 è pronto a ritornare con nuovi casi, crimini e serial killer nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 24 febbraio 2017. Andranno in onda l'ottavo ed il nono episodio, dal titolo "Lo spaventapasseri" e "Profiling 202". Il BAU ha appena ricevuto un forte scossone in seguito alla fuoriuscita del leader, Hotch, interpretato da Thomas Gibson. Si muovono ora i primi passi sotto la conduzione di Emily Prentiss e Rossi, ovvero Paget Brewster e Joe Mantegna. Una vera e propria sfida per quanto riguarda l'attrice. Sostituire un personaggio poliedrico e complesso come quello del capo dei profiler non è di sicuro semplice, soprattutto perché è uno dei più amati dai fan. Si tratta tuttavia di una fuoriuscita, quella di Gibson, avvenuta più in sordina rispetto a quella di Shemar Moore nei panni di Derek Morgan. A tutto questo si aggiunge inoltre la rivelazione did Erica Messer, la showrunner, che in una recente intervista ripresa da Mondo Fox ha annunciato nuovi eventi shock e cambiamenti. A conferma delle sue parole la sicurezza di Adam Rodriguez, ovvero la new entry del cast Luke, che i prossimi casi a cui assisteremo saranno sempre più cruenti, conditi anche da qualcosa di completamente inedito. In particolare, la trama approfondirà tutti i personaggi principali, riportando alla luce insicurezze, vecchi traumi e nuove paure. Senza considerare che la promessa della Messer è che la vita di uno dei profiler del BAU verrà completamente stravolta. Secondo alcune teorie potrebbe essere Matthew Gray Gubler, ovvero Reid, a ritrovarsi in una situazione estremamente pericolosa. L'attore rientra inoltre fra i più quotati dagli scommettitori americani come il prossimo a lasciare lo show: sarà davvero così? Questo, secondo molto ammiratori, non farebbe altro che aiutare velocemente la serie Tv a raggiungere il suo capolinea. Non mancano tuttavia notizie un po' più positive, che in tempi non sospetti vedeva anche un possibile ritorno di Shemar Moore. La nostalgia del set e l'affetto che lega l'attore al suo personaggio sembrava spingerlo verso un rientro nel cast. E' davvero così? A sfatare il mito è lo stesso Moore, che alcune settimane fa ha pubblicato un chiaro post sul proprio profilo Instagram, in cui ha voluto chiarire tutto ai propri ammiratori. L'artista ha infatti voluto ringraziare l'affetto dei suoi fan per questi 11 anni di onorata carriera di Derek nella squadra, ma ha voluto sottolineare come nei suoi sogni e ambizioni ora ci sia qualcosa di molto diverso. Clicca qui per vedere il post di Shemar Moore.

CRIMINAL MINDS 12, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 8 "LO SPAVENTAPASSERI" - Il BAU vola fino a Whashington per il prossimo caso: diverse chiamate al 911 sono state fatte per segnalare una giovane donna, descritta come se fosse una prostituta ed intenta a bussare tutte le porte di un certo quartiere per chiedere aiuto. Sembra tuttavia che qualcuno l'abbia rapita subito dopo. La squadra è stata chiamata perché la Polizia locale ha ritrovato due corpi nel corso delle operazioni di ricerca, lungo il torrente del posto, uno già scheletro e l'altro con ferite multiple. Quest'ultima, una donna, è una prostituta molto conosciuta ed il suo corpo è stato avvolto in un telo di plastica, sigillato con del filo spinato. La squadra ritrova in seguito altri due corpi ed i profiler intuiscono di essere di fronte ad un SI che è attivo da diverso tempo. Ritengono inoltre che alcuni particolari del suo modus operandi facciano parte di un rituale religioso.

CRIMINAL MINDS 12, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 "PROFILING 202" - Il primo giorno di Walker nel BAU coincide con il compleanno di Rossi, che però non ha alcuna intenzione di festeggiare. Il motivo è che un serial killer, conosciuto come Raider Womb per via delle mutilazioni agli organi riproduttivi delle sue vittime, gli ha promesso molti anni prima che il giorno del suo compleanno gli farà sapere in quale luogo trovare una delle tante donne che ha ucciso. Yates è fra i detenuti fuggiti in precedenza e non manca di contattare Rossi anche in questa nuova occasione. Gli rivela tuttavia di volergli dare la posizione del luogo in cui troverà la sua ultima vittima e non una delle donne che ormai ha ucciso da decadi. Per poter analizzare il diverso approccio di Yates in questo caso, il BAU dovrà avvalersi delle reclute, a cui verrà offerta la possibilità di indagare in formazione. Concluderanno alla fine che potranno catturare il criminale solo scoprendo quale connessione lega Yates a Rossi.

