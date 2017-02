DAYANE MELLO: L'EX NAUFRAGA DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2017 TORNA IN HONDURAS PER RIABBRACCIARE STEFANO BETTARINI? (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - Dayane Mello e Stefano Bettarini continuano la loro storia d'amore a distanza, nonostante tutte le tensioni degli ultimi giorni all'Isola dei Famosi e con l'ex naufraga tornata da due settimane in Italia. In una recente intervista, la bella Dayane ha detto di non vedere l'ora di riabbracciare il suo Stefano, e che non era successo assolutamente nulla durante i giorni i cui lei era una concorrente del reality: "Stefano durante il reality non mi ha mai parlato, solo quando sono stata eliminata abbiamo iniziato a conoscerci meglio ed è bastato poco, alla mia età so riconoscere qualcosa di grande dall'aria fritta" le parole dell'ex naufraga che come riportato da 'Novella 2000' sarebbe disposta a tornare in Honduras prima della fine del programma per ritrovarsi con Stefano. "Mi trasmette serenità. Forse questo sentimento non l’ho mai provato prima quindi sapremo aspettarci perchè il bello, tra noi, deve ancora venire. Forse prendo un aereo per l’Honduras. Mi manca troppo e parto" le parole di Dayane Mello. Una pazzia per amore si può sempre fare.

