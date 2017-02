Desmond Morris/ Francesco Gabbani gli ruba la scimmia per Sanremo: "Offeso? No, è stato un onore!"

Desmond Morris parla della sua "scimmia nuda" cantata da Francesco Gabbani al Festival di Sanremo 2017 - Per chi ancora non lo sapesse, la scimmia nuda che balla, che tutti conoscono grazie alla canzone di Francesco Gabbani "Occidentali's Karma", non è soltanto una frase messa lì a caso con tanto di balletto ormai diventato tormentone. Questa scimmia ha invece ben 50 anni e nasce dalla penna di Desmond Morris che non ha potuto non commentare il successo che la canzone vincitrice di Sanremo 2017 sta riscuotendo. The Naked Ape, questo il titolo del bestseller, in Italia pubblicato da Bompiani nel 1967 e del quale Morris ha appena finito di scrivere una prefazione aggiornata per la nuova edizione. "Non ho dovuto cambiare niente della vecchia versione, solo aggiornare qualche dato. Perché, come dice Francesco, la scimmia nuda non ha mai smesso di ballare" ha svelato l'autore a Repubblica, aggiungendo poi su Gabbani "Ho ascoltato la sua canzone, che meraviglia. Poi sono andato a vedere anche il video con i costumi giapponesi. Occidentali's karma è bellissima, orecchiabile, all'Eurovision il prossimo maggio mi piazzo davanti alla tv e tifo per lui".

"La scimmia nuda" di Desmond Morris sul palco dell'Ariston: l'autore di The Naked Ape estasiato da Francesco Gabbani - E chissà se un giorno Desmond Morris e Francesco Gabbani, che ha dato nuova luce al suo capolavoro, non possano incontrarsi, cosa che purtroppo potrebbe accadere solo ad una condizione: "Io purtroppo, dopo una vita in giro, non posso viaggiare più. - svela l'etologo - È una cosa che mi addolora profondamente, ma devo accudire mia moglie Ramona che non sta bene. Sa, ci siamo sposati nel 1952... magari se viene Gabbani in Inghilterra, chissà". Quando si chiede a Morris se avesse mai visto ballare la sua scimmia, lui confessa: "Solo negli anni Settanta, quando The Naked Ape diventò un film e venne presentato a Hollywood. Salì sul palco un gruppo musicale pop, tutti vestiti da gorilla". Una bellissima soddisfazione per Francesco Gabbani che, dopo il grande successo di Occidentali's Karma, ottiene inaspettati elogi dall'autore del bestseller da cui ha preso spunto. Morris infatti svela qual è stata la sua reazione quando ha saputo della canzone di Gabbani: "Un giornalista inglese mi ha chiesto se mi fossi offeso. Quale onore, invece! Ho studiato per anni il linguaggio gestuale nel mondo, e quello di Gabbani sul palco e nel video è straordinario per come combina e armonizza culture e citazioni differenti. Poi sono andato a leggermi il testo della canzone e sono rimasto affascinato dalla sua bellezza, dalla sua cultura, dalla ricchezza delle citazioni. Mai sentito nulla di simile, forse solo in Bob Dylan e John Lennon".

