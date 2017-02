ECCEZIONALE VERAMENTE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 FEBBRAIO 2017: FRANCESCO FACCHINETTI ALLA CONDUZIONE, ROBERTO LIPARI NEL BACKSTAGE - Ritorna in tv questa sera, venerdì 24 febbraio 2017, Eccezionale Veramente, il talent show per comici in onda su La7. Immutata la composizione della giuria: a dare un voto ai cabarettisti che saliranno sul palco ci saranno, come nella scorsa edizione, Selvaggia Lucarelli, Diego Abatantuono e Paolo Ruffini. Ci sono però grandi novità in questa seconda edizione: il conduttore Gabriele Cirilli è stato sostituito da Francesco Facchinetti e ad aprirci le porte del backstage ci penserà Roberto Lipari, primo classificato dell’anno scorso. Ad affiancare i giudici nel loro arduo compito ci sarà anche quest’anno un quarto giurato che cambierà ogni settimana e che oltre ad esprimere il proprio voto potrà ripescare i concorrenti. Questa facoltà spetterà ad Alex Zanardi, Enzo Iacchetti, Francesco Mandelli, Antonio Catania, Fabio De Luigi, Elio, Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Francesco Facchinetti, nuovo conduttore del programma, ha presentato così Eccezionale Veramente nella conferenza stampa tenutasi nei giorni scorsi a Milano: “È il campionato della comicità italiana, stiamo cercando il numero uno”.

