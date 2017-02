FABRIZIO CORONA / News: Silvia Provvedi mamma Bis ma Nina Moric attacca “Nana tascabile” (oggi, 24 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI A PASSEGGIO CON CARLOS FA INFURIARE NINA MORIC (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Appena una settimana fa, Fabrizio Corona faceva recapitare rose rosse alla fidanzata Silvia Provvedi. Proprio negli scorsi giorni, la stessa è stata paparazzata davanti San Vittore in compagnia di Carlos. Naturalmente Carlos non è un presunto nuovo fidanzato ma è semplicemente il figlio del suo compagno. L'imprenditore catanese è in carcere dallo scorso ottobre con l'accusa di intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione e, nell'attesa di poterlo rivedere fuori dal carcere, Silvia Provvedi si prende amorevolmente cura di suo figlio. Paparazzati sul settimanale Eva 3000, le immagini che li raffigurano parlano da sole e non lasciano spazio a dubbi. La cantante ed ex vincitrice de L'Isola dei Famosi (in coppia con la sorella Giulia), passeggia con il 14enne nato dal matrimonio con la modella croata Nina Moric e, di seguito, lo accompagna in un negozio di scarpe per fare il giusto acquisto. Tra i due sembra esserci una forte complicità tipica di una madre e di un figlio, nonostante Silvia - di fatto - sia ancora molto giovane. Appena pochi giorni fa, la Provvedi aveva presenziato al Tribunale di Milano per seguire l'udienza del processo di Fabrizio Corona. "La verità", si legge sul settimanale "è che Silvia e Fabrizio non sono solo una coppia, ma sono ormai una vera famiglia. Mentre il fidanzato è in carcere, in assenza di Nina Moric, la Provvedi sa trasformarsi in un’autentica vice mamma per Carlos". Proprio in riferimento a Nina Moric, evidentemente il servizio di Eva 3000 ha infastidito l’ex modella che, sul suo profilo Facebook ha aspramente attaccato la "rivale": “2 volte nella vita che questa nana tascabile incontra mio figlio, ed è subito mamma bis. Cari paparazzi e cari giornalisti invece di piangere miseria ogni volta che mi incontrate, parlandomi di come il vostro lavoro sia cambiato, iniziate a cambiare voi. A questi servizi concordati ormai non credono più neanche le shampiste di Quarto Oggiaro, certi personaggi seguiteli la notte, quando la smollano come un elastico per capelli… sai che soldi". Cliccate qui per leggere lo stato della Moric direttamente su Facebook.

