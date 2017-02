FORTITUDE 2 / Anticipazioni del 24 febbraio 2017: Vincent ha dei dubbi su Natalie!

FORTITUDE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 24 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà il quinto episodio di Fortitude 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Eric (Björn Hlynur Haraldsson) scopre che Hong Mankyo (David Yip) potrebbe essere il padre della ragazza uccisa e non ancora identificata. L'uomo riconosce Bianca solo dai suoi piedi, dato che l'assenza della testa viene nascosta alla sua vista grazie ad un lenzuolo. Intanto, Michael (Dennis Quaid) continua a premere perché la moglie si sottoponga a delle cure sperimentali e le propone di andarsene in un'altra città, approfittando dell'incendio della barca. Più tardi, Rune (Edvin Endre) rivela ad Eric che Bianca faceva parte del gruppo che crea il nushimo, una bevanda analcolica fatta con il sangue di renna. Intanto, Natalie (Sienna Guillory) vive qualche tensione con Vincent (Luke Treadaway) quando gli rivela che in passato una sua compagna di classe è diventata cieca improvvisamente. Munk invece si rifiuta di pensare che in città circoli un pazzo criminale e pensa piuttosto che Bianca fosse una prostituta o vittima di una rivalità fra bande. Sarinda (Parminder Nagra) invece nota che i tessuti della sua paziente si stanno fortificanto, mentre Hildur (Sofie Gråbøl) richiede l'aiuto di Michael dopo un brutto confronto con Munk. Quella sera, la Polizia viene informata della profanazione della tomba di una bambina e Petra (Alexandra Moen) intuisce subito di che cosa si tratti. Raggiunge infatti Tavani (Ramon Tikaram) e gli rivela di sapere che si tratta dei resti di una sua antenata. Nel frattempo, Freya (Michelle Fairley) scompare nel nulla ed incontra Vladek (Robert Sheehan), che rivela di essere uno sciamano. Gli chiede di dimostrarle però il suo potere, facendo una prova per guarirla. Mentre Tavani si risveglia e fugge di nascosto dall'ospedale, Michael distrae un barista, in modo che Hildur possa rubare le chiavi dell'ufficio del governatore e controllare i files del suo computer. Non appena Munk prova ad alzarsi, Michael lo blocca. Nello stesso momento, Sarinda incontra Dan (Richard Dormer) a cena e gli manifesta apertamente i propri sospetti riguardo alla sua guarigione improvvisa. Infine gli chiede dove sia stato per oltre due mesi. Mentre sta cercando di distrarre Munk, Michael viene avvicinato da Eric, che sospetta stia avendo una relazione con la moglie. La risposta comunque non lo soddisfa e lo colpisce in pieno volto, scatenando una rissa. Hildur scopre invece che il governatore sa tutto sui morti e che è in combutta con qualcuno di misterioso. Riesce anche ad evitare che la scopra per un soffio, grazie all'intervento di Michael. Mentre Vincent si trova, non sapendolo, faccia a faccia con un uomo senza occhi, Vladek chiede alla moglie di Dan di raccontargli tutto dell'uomo.

FORTITUDE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 5 - In questo nuovo episodio, la cittadina di Fortitude dovrà affrontare le ultime scoperte riguardo alla corruzione di Munk. Hildur tuttavia non può affrontare il governatore pro tempore di petto, dato che non conosce l'identità del suo misterioso complice. Con l'aumentare degli omicidi, Munk diventerà inoltre sempre più teso ed imporrà ad Eric e la sua squadra di trovare immediatamente il responsabile, pur sapendo che potrebbe essere collegato a quanto fatto da lui stesso. Nel frattempo, Sandrina continua ad avere sempre più sospetti di Dan, che inizierà a manifestare dei segni di forte squilibrio. Michael invece, dopo aver penato a lungo, scopre che Freya potrebbe essere del tutto e misteriosamente guarita. Vincent invece non sa se potrà fidarsi ancora di Natalie. Perché?

