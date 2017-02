FRANCESCO E TOMMASO/ La coppia di fatto, continuerà ad avere scompiglio? O le acque si calmeranno? (Amore pensaci tu, 24 febbraio 2017)

FRANCESCO E TOMMASO, COSA E’ SUCCESSO AI PERSONAGGI INTERPRETATI DA FABIO TROIANO E GIULIO FORGES DAVANZATI? (AMORE PENSACI TU, 24 FEBBRAIO 2017) - Francesco e Tommaso, interpretati rispettivamente da Fabio Troiano e Giulio Forges Davanzati, sono la coppia di fatto della fiction Amore Pensaci tu. Francesco è uno sceneggiatore di soap opera e vive insieme al compagno Tommaso e alla nipote di quest’ultimo, Stella. La sorella di Tommaso, Carla, è morta in un incidente stradale anni prima ed ha affidato la figlia alla coppia nonostante l’opposizione della madre Tina. Tommaso è un vigile del fuoco e per questo è quasi sempre reperibile a lavoro, soprattutto quando si tratta di emergenze. Francesco ha più tempo libero e si occupa quasi totalmente di Stella, accudendola come se fosse sua figlia ma il primo giorno di scuola della piccola va nel panico. A causa di uno zainetto scolastico che non si trova l'uomo fa tardi e finisce per sbagliare ingresso. Lo sceneggiatore si ritrova nella stessa situazione di altri papà, ritardatari e disattenti. Tra una chiacchiera e un'altra i quattro uomini: Francesco, Marco, Luigi e Jacopo, finiscono per non accorgersi che i bambini hanno accesso un bus scolastico, mettendo in pericolo la loro vita. Francesco è terrorizzato dalle ripercussioni che questa storia avrà a casa e supplica la preside di non dire nulla al suo compagno. L'uomo teme soprattutto il giudizio di Tina, la madre di Tommaso, una donna inflessibile e dal carattere coriaceo, che non ha mai accettato l'affido di Stella ai due uomini. Purtroppo l'incubo peggiore di Francesco si materializza con la notizia che Tina andrà da loro per qualche tempo.

Francesco è disperato, non vuole la suocera in casa e chiede aiuto a Filippo, un attore che lavora per la sua soap opera. L'uomo dovrà fingere problemi familiari e in questo modo si farà ospitare dai suoi amici, in questo modo non ci sarà spazio in casa anche per Tina. La donna però sorprende tutti e si presenta lo stesso a casa del figlio ma chiarisce che non aveva mai pensato di andare a vivere da loro, trovando un altro posto dove stare. Tina si dimostra fin da subito una nonna divertente e moderna ma tutto quello che fa infastidisce Francesco, che si sente sminuito non facendo parte della famiglia Moscati. La presenza di Filippo non è più necessaria e l'attore va via. Le sorprese di Tina però non sono finite, la donna nonostante i suoi modi spicci approva la scelta di Francesco di iscrivere Stella nella nuova scuola e per la prima volta parla al compagno del figlio con il cuore in mano. Tina non riesce a capire perché la figlia in punto di morte abbia affidato a Tommaso la piccola Stella ma soprattutto è delusa dal fatto che Francesco abbia messo in piedi un teatrino pur di non averla in casa. L'uomo sembra visibilmente pentito e chiede scusa.

FRANCESCO E TOMMASO, COSA ACCADRÀ STASERA AI PERSONAGGI INTERPRETATI DA FABIO TROIANO E GIULIO FORGES DAVANZATI? (AMORE PENSACI TU, 24 FEBBRAIO 2017) - In questa puntata i piccoli dissapori tra Francesco e Tina continueranno a creare scompiglio in casa Moscati ma non mancheranno le risate e Francesco inizierà a trovare il lato positivo di avere la suocera in casa.

