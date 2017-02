FRANCESCO GABBANI/ La sua scimmia nuda alla conquista del talent show di Antonella Clerici (Standing Ovation, 24 febbraio 2017)

FRANCESCO GABBANI OSPITE NEL PROGRAMMA DELLA CLERICI (STANDING OVATION, 24 FEBBRAIO 2017) - In questa puntata di Standing Ovation sarà ospite in studio Francesco Gabbani, il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto la co-conduzione di Carlo Conti e Maria De Filippi. Un gran colpo per Antonella Clerici, che si appresta a vivere un'altra prima serata del venerdì da protagonista assoluta con il suo nuovo programma, tutto incentrato sulla musica. La prima puntata è stata vista da oltre 4 milioni di telespettatori, per uno share del 18,7 per cento, tanto è bastato per avere la meglio sulla concorrenza (Canale 5, con Amore pensaci tu si è fermato al 12 per cento).

FRANCESCO GABBANI OSPITE NEL PROGRAMMA DELLA CLERICI: L'AMORE PER DALILA (STANDING OVATION, 24 FEBBRAIO 2017) - Non tutti sanno che Francesco Gabbani è felicemente fidanzato con Dalila Iardella. I due arrivano da una convivenza che dura ormai da più di 4 anni. Per Francesco l'amore è tutto. Gabbani è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Infatti, dagli scatti social, in pochi avrebbeero detto che il cantante, ultimo vincitore di Sanremo, era fidanzato. Durante una recente intervista al settimanale femminile F, il cantante del tormentone 'Occidentali's Karma' ha rivelato di essere un uomo molto fedele. Gabbani ha sottolineato che per esserlo non deve fare nulla, è una cosa automatica. Perché ''se condivi un rapporto con qualcuno - ha spiegato l'artista - deve essere basato sulla fiducia reciproca''. Parole sagge quelle di Francesco Gabbani, che ha inoltre ammesso che non tradirebbe mai la propria fidanzata, anche perché, se è quello il pensiero, ''meglio stare da soli a divertirsi''. Anche Dalila Iardella non è un personaggio pubblico, diciamo così. La ragazza è una semplice tautatrice di Carrara, la stessa città da dove è nata la stella di Francesco. I due vivono il loro amore con riservatezza. Si segnala, di recente, una sola ospitata della bella Dalila a Pomeriggio 5, da Barbara d'Urso, durante la quale la conduttrice ha chiesto informazioni circa le doti fisiche del compagno, di cui si è parlato con frequenza all'indomani di una esibizione di Francesco al Festival. Dalila ha risposto con ironia, dicendo ''si cuce i canovacci nelle mutande''.

FRANCESCO GABBANI, IL CANTANTE OSPITE NEL PROGRAMMA DELLA CLERICI: LA CRITICA DI PIPPO BAUDO (STANDING OVATION, 24 FEBBRAIO 2017) - Un po' a sorpresa, negli ultimi giorni, sono arrivate le dichiarazioni al vetriolo di Pippo Baudo, icona della televisione, che si è espresso in maniera caustica nei confronti della canzone vincitrice di Sanremo, profetizzando circa 3 mesi di vita al brano ''Occidentali's Karma'', che nelle ultime ore su Youtube ha sfondato le 25 milioni di visualizzazioni sul proprio canale. La stessa canzone la ascolteremo anche in occasione del prossimo Eurovision Song Contest, e i bookmakers attestano ottime possibilità di arrivare quantomeno sul podio al cantante di Carrara.

FRANCESCO GABBANI, IL CANTANTE OSPITE NEL PROGRAMMA DELLA CLERICI: BIOGRAFIA (STANDING OVATION, 24 FEBBRAIO 2017) - Francesco Gabbani nasce a Carrara il 1982. Inizia l'attività musicale a 18 anni, suonando nella band Trikobalto, per poi lasciarla nella primavera del 2010, dando il via alla sua carriera di solista. Nel 2015 intraprende la collaborazione con BMG Rights Managment. È la svolta. Nel 2016 arriva la vittoria nell'edizione Nuove Proposte di Sanremo con il brano Amen. L'anno successivo è quello della definitiva consacrazione con il singolo 'Occidentali's Karma'. Parteciperà in primavera all'Eurovision Song Contest 2017.

