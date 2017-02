FUOCOAMMARE/ Su Rai 3 il film con Samuele Caruana e Maria Costa, alla regia Gianfranco Rosi (oggi, 24 febbraio 2017)

FUOCOAMMARE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Fuocoammare, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere documentario del 2016 che è stata diretta da Gianfranco Rosi (Sacro GRA, Boatman, Below sea level). Nel film recitano diversi cittadini di Lampedusa nel ruolo di loro stessi, fra cui Pietro Bartolo, medico responsabile del presidio sanitario e del poliambulatorio di Lampedusa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FUOCOAMMARE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il documentario fotografa la vita della piccola comunità di Lampedusa, e in particolare di un ragazzino, Samuele. La vita quotidiana degli abitanti dell'isola è spesso intervallata dall'arrivo di barconi di clandestini in condizioni di salute spesso disastrose. In questi casi l'intera comunità si muove per aiutare i migranti in arrivo. In prima linea c'è sempre Pietro Bartolo, ufficiale sanitario delle isole Pelagie e responsabile della prima assistenza dei migranti in arrivo fin dal 1992. Scene di vita quotidiana di cittadini lampedusani si alternano con le notizie e le immagini di avvistamenti e sbarchi di clandestini. Questi, dopo essere stati condotti a terra dai barconi su cui sono arrivati dal Nord Africa, vengono visitati da Bartolo e quindi condotti al centro di accoglienza, dove iniziano le pratiche burocratiche per la loro permanenza in Italia. Bartolo è sempre stato un acceso sostenitore dell'accoglienza di migranti e richiedenti asilo provenienti dalle zone disagiate del mondo. Proprio per la sua posizione di primo intervento nell'isola di Lampedusa, Bartolo è stato ospite di numerose trasmissioni televisive per raccontare le maggiori tragedie avvenute con gli sbarchi e sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema. Negli ultimi anni, quando gli sbarchi sono diventati sempre più frequenti e drammatici, Bartolo è diventato una personalità sempre più in vista e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo operato, che spesso va oltre il semplice dovere di un medico per sfociare nel tentativo di dare conforto, sia fisico che psicologico, a persone duramente provate dalla traversata del Mediterraneo in condizioni molto spesso proibitive e quasi mortali.

