Francesco Gabbani / A Standing Ovation i complimenti di Antonella Clerici e non solo: maretta con Loredana Bertè?

FRANCESCO GABBANI A STANDING OVATION, ANTONELLA CLERICI SI COMPLIMENTA PER LE PAROLE DI DASMOND MORRIS - È un vero e proprio tour quello di Francesco Gabbani dopo il Festival di Sanremo. La vittoria con la sua "Occidentali's Karma" e la scimmia nuda che balla, hanno portato il cantante ad esibirsi dovunque. In radio, in tv, sul web, Francesco Gabbani è il fenomeno del momento e tutti lo vogliono anche Antonella Clerici nel suo nuovo show Standing Ovation. Per la secondo serata del talent show di RaiUno, Gabbani è stato ospite speciale, accompagnando i vincitori della prima puntata, Elsa e papà Stefano. I tre hanno conquistato la scena e tutti i telespettatori reinterpretando Svalutation di Celentano. I vincitori hanno infatti avuto il diritto di potersi esibire con un ospite speciale, Gabbani appunto, che non ha negato al pubblico qualche battuta mentre la Clerici ha dichiarato simpaticamente che il brano della Scimmia è primo in Mozambico. La conduttrice ha poi dedicato una breve intervista a Francesco Gabbani, complimentandosi in primis per la sua presenza scenica e per le parole che Desmond Morris (autore del libro da cui è nata l'idea della scimmia nuda) ha avuto per lui.

FRANCESCO GABBANI A STANDING OVATION, MARETTA CON LOREDANA BERTE' DOPO LE SUE CRITICHE? - È tornato poi in studio per esibirsi con il suo tormentone, "Occidentali's Karma", scatenando il pubblico con il suo ormai famosissimo balletto che la stessa Antonella Clerici ha svelato di aver danzato più e più volte. Qualcuno tuttavia si aspettava qualche bettibecco con Loredana Bertè, che è una dei tre giudici di Standing Ovation. Proprio poco dopo la fine del festival e, quindi, la proclamazione del vincitore, la Bertè ha espresso chiaramente il suo parere contrario all'esito delle votazioni. "Non è giusto che vinca il pezzo con la 'scimmia' davanti ad una Fiorella Mannoia grandissima e perfetta" aveva dichiarato Loredana, schierandosi dalla parte dell'amica e seconda classificata. Un pensiero che, probabilmente, non è stata l'unica a condividere nelle ultime settimane: la Mannoia era infatti data come possibile vincitrice sin dalla prima puntata ma si sa che a Sanremo i colpi di scena non mancano proprio mai. Ma ecco che, proprio mentre andava via, Francesco riceve la battuta velata della Bertè: "Si, io sono per la pace del mondo...".

